極恐怖！3歲女童遭玩具插體內20cm刺穿直腸噴血　醫生看X光片嚇呆

小童玩耍時家長真的要萬二分留神，否則隨時出意外！德國1個家庭發生恐怖意外，1名3歲女童在沙發跳來跳去玩耍時，不慎滑倒重摔落地，被地上的燙衫板造型玩具刺進臀部深達20厘米。父母當場驚惶失措，即時把玩具拔出，沒想到女童當場噴血甚至嘔吐出糞便，送院才發現是直腸穿孔。女童送院急救後保住性命，惟出院後仍持續不適，再度求醫照X光後，竟發現她的肝臟留有異物，原來是玩具刺穿了尿布並插進肛門後，令一小塊尿布殘留在體內，要再度做手術取出。



小童玩耍家長真的要萬二分留神，否則隨時出意外。（示意圖，非當事人／gettyimages）

據《小兒外科病例報告》（Journal of Pediatric Surgery Case Reports）6月報告，該名3歲女童當時在沙發上跳來跳去卻突然滑倒，臀部摔在1個倒放的迷你燙衫板造型玩具上，而燙衫板向上的部份穿過尿布並從肛門刺進體內達20厘米。父母見狀即時拔出玩具，女童則開始出血，需緊急送院救治。

女童到達醫院時劇烈腹痛，但已經停止出血，而燙衫板面殘留女童的血液和組織殘留物。醫生一開始懷疑女童腹腔穿孔，檢查後沒有大礙，於是為女童注射抗生素，詎料8小時後，女童開始吐出糞便，才驚覺是直腸穿孔，需馬上進行縫合手術。女童之後在深切治療部留醫2天，再轉到普通病房住了15天才能出院返家。

3歲女童在沙發跳來跳去玩耍時，不慎滑倒重摔落地，被地上的燙衫板造型玩具刺進臀部深達20厘米。她出院後持續不適，再度入院照X後卻發現肝臟有異物，（Journal of Pediatric Surgery Case Reports）

不過，女童出院後仍然不適，有發燒、嘔吐等徵狀，於是再度入院治療，經照射X光和照聲波檢查後，竟發現其肝臟有異物，令醫生十分驚訝，遂進行腹腔鏡手術，最終從肝臟取出一塊尿布殘留物。

由於女童傷勢太離奇，兒童亦極少出現穿刺創傷，尤其是直腸及會陰穿刺，醫生一度懷疑女童遭受家暴，惟除了直腸穿孔外，沒有其他迹象顯示女童曾被父母虐待，而且經過手術發現尿布殘留物後，亦證明女童父母沒有家暴。