65歲婦追前度分手費24年　法院揭前男友已去世9年　終咁解決惹議

放過別人都是放過自己。內地1名65歲婦人一直向24年前的前男友追討「分手費」，指對方寫下欠條要給她2萬元人民幣（下同，約2.23萬港元）現金及7克金戒指，惟從來沒有兌現，遂向法庭起訴，但一直都無法成功取回。近日她再次向法院申請恢復執行，發現前度已於2013年去世，最終其家人願意償還那筆欠單，向婦人轉賬了5萬多元。



王姓婦人24年前與劉先生交往，後來雙方分手，劉先生則寫下紙條稱會給王婦2萬元及7克金戒指，但卻一直未有兌現欠條。（gettyimages）

根據內地媒體報道，湖北武漢65歲王姓婦人24年前與劉先生交往，後來雙方分手，劉先生則寫下紙條稱會給王婦2萬元及7克金戒指。劉先生卻一直未有兌現欠條，王婦遂向法院提出起訴，之後更申請強制執行，但由於劉先生被判為「無可執行財產」，案件只能終止執行。

直至近日，王婦聽說劉先生母親去世，名下有間物業，遂再到法院申請恢復執行。但法院調查後發現劉先生已於2013年去世，而劉母的物業由劉弟繼承。經過反覆調解後，劉先生弟弟願意償還欠條上的款項及利息，並向王婦轉賬53,600元（59,729港元）。

法院調查後發現劉先生已於2013年去世，而劉母的物業由劉弟繼承。（Gettyimages）

對於法庭的判決，網民都驚訝表示「人都死，還能要分手費」；又指「這故事真實體現了感情就是金錢，金錢就是感情」；但亦有人認為婦人大概只是分手後吞不下這口氣。有人則表示案件或許有很多內幕，只是因私隱問題不方說出來。