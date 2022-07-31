丈夫出軌12年贈情人379萬　妻怒告求全額退款　法庭咁判決超爽

做人第三者仲有財物收好爽？小心得不償失！內地1名丈夫婚後出軌，與情人維持12年的不正當關係，其間把價值379萬人民幣（下同，約441萬港元）的財物賺予對方，妻子得知後憤怒提告，請求法院確認丈夫與情人之間的送贈行為無效，要求情人全數還款。最終法院判決情人要全額把所有財物退還給妻子。



遼寧1名男子婚後與小三維持12年的不正當男女關係，妻子發現丈夫贈予小三價值379萬元的財產，因而告上法院。（《夫妻的世界》劇照）

內地媒體報道，遼寧男子王先生與李女士於1991年登記結婚，王先生自2008年起與名叫小霞（化名）的女士維持不正當男女關係，李女士直至2020年才發現丈夫贈予小霞款項，因而告上法院。李女士表示，該款項屬於她和丈夫的夫妻共同財產，直指丈夫給情人轉款的行為有悖於公序良俗，更侵害了她的財產權利，該贈予行為應為無效，小霞應將該部分財產全部返還給她。

王先生承認與小霞確有不正當男女關係，並婚外育有1名兒子，與小霞交往期間，除贈予錢款，還為其購買房屋和車輛，包括2013年至2020年間，王先生共向小霞轉款147萬元（約171萬港元），又於2012年及2014年分別以現金80萬元（約93萬港元）及65萬元（76萬港元）為小霞購買2間房屋，2013年購入1輛價值87萬元的汽車，共379萬元。

小霞則稱自己是受害者，王先生一直自稱是離婚狀態，所以雙方才交往，小霞也多次要求登記結婚，卻總是被王先生以各種理由推諉拖延，因而不知道王先生真實的婚姻狀態。小霞與王先生的兒子現已10歲，王先生的轉帳是給孩子的撫養費。

法院認為王先生在與李女士婚姻生效期間，夫妻雙方對共同財產具有平等權利，而王先生私自將夫妻共同所有財產贈予小霞，是侵犯了李女士的財產權益。（Gettyimages）

不過，法院認為王先生在與李女士婚姻生效期間，夫妻雙方對共同財產具有平等權利，而王先生私自將夫妻共同所有財產贈予小霞，是侵犯了李女士的財產權益，也違反了公序良俗原則，因此判斷該贈予行為無效，判決小霞退還李女士379萬元。