唔識死！剛畢業打工仔醉酒失態圖非禮HR經理　同事批酒品差超癲

玩到咁大？有港女於討論區發文表示，日前同事們相約去派對房間玩樂，她沒喝酒，見證着1名剛畢業和剛入職1周的男同事「唔識死嘅驚人行為」，該男同事於事前稱「要灌醉晒公司嘅同事，話佢自己好飲得」，隨後自行帶了支酒去玩，沒料到卻先行醉倒，還差點「揸HR manager（人力資源經理）胸部」，幸好被另1名同事出手阻擋，她嘲諷道「唔飲得酒品又唔好，好心就咪飲到咁醉」。



有港女於討論區發文表示，有名剛畢業和剛入職1周的男同事於同事聚會上喝醉酒，更企圖「揸HR manager（人力資源經理）胸部」。（《回來吧大叔》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「公司嚟咗個唔識死嘅fg」為題發文表示，每年中秋節後接着的星期五，同事們都會相約去唱K，今年亦不例外，大家預約了派對房間玩樂。她指出，有名剛畢業和剛入職1周的男同事「唔識死」，事前預告「要灌醉晒公司嘅同事，話佢自己好飲得」，沒料到玩樂當晚男同事真的自己帶了支尊尼獲加黑牌（Johnnie Walker Black Label）威士忌，稱自己會喝很多，怕喝光大家的酒，所以自行帶酒。

她說，該名男同事一直拿着威士忌四處找人喝酒，喝掉了三分之二的時候，「已經醉到瞓低咗」，更離譜是竟差點非禮人力資源經理，「新入職冇耐就飲到咁失態都已經夠癲，最X癲係，公司HR manager（人力資源經理）同另一位同事諗住兩個一齊秤起佢去梳化到瞓嘅時候，個FG（fresh grad，剛畢業）唔知係精蟲上腦定點，竟然想郁手揸HR manager胸部」，幸好被另1名同事出手阻擋。

網民紛紛笑言，「件事都幾好笑，通常吹自己飲得嘅人都係好快收X」、「同公司#MeToo啦，仲等咩，有人證就夠做」、「可能係有預謀扮醉抽水」、「想知雙方之後見面會點」、「都幾誇張，其他同事點睇佢」。不少人認為該名男同事已得罪了人事部，「以後冇運行」、「咁快就得罪人了」、「得罪hr係咪唔想加人工」、「想打破健力士最快被炒紀錄」、「未過probation（試用期）就gg（完蛋）了」、「準備好辭職信了嗎？」。