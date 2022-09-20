慳錢！上司叫去活動拎免費原子筆返公司　打工仔：我再搵工好啲？

幫公司慳錢是好事，但要做到這地步嗎？有打工仔分享最近轉新工，女上司竟提醒他要留意外面的活動和機構，原因竟是想拿免費原子筆及MEMO紙，見到要拿一些回公司用，他不禁問網民：「我係唔係要再搵工？」網民笑言這間公司無前景，質疑到底能省到多少，惟有留言直指很多行政部門高層都是這樣，「極多admin大粒係咁」。



有打工仔透露轉新工後，女上司居然提醒留意有活動或機構派免費原子筆及便條紙時，就要拿些回公司使用。（示意圖／Getty Images）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，稱最近轉工做行政工作，未料阿姐（上司）竟然叫他要留意外面有沒有活動或者有機構會派發免費的原子筆和MEMO紙（便條紙），「有就去拎一啲返嚟公司用」，孤寒程度令他急問網民：「我係唔係再搵工好啲？」

不少網民批評這樣到底能幫公司省到多少錢，出活動拿筆又是否會計上班時間，「我唔出街，唔去活動，所以無」、「下一步叫你問財仔借錢出糧俾你自己」、「因為多咗同事寫200字嚟申請要公司筆？」，有人直言樓主公司無前景，「無嘢做到咁」、「連筆都買唔起，間公司死得」、「唔洗搵工， hea住等佢炒」。

然而，有網民表示很多行政部門的高層都是這樣，「真係極多admin大粒係咁」，樓主也可花小錢了事，「去執笠倉或者淘寶一盒俾佢算數，成本都唔使$50，然後話出去排咗成日」。

（facebook專頁「奴工處」）