2屍3命極冷血！3狂徒闖店槍殺孕婦店員　另1女店員求饒遭轟2槍亡

為甚麼連孕婦也不放過？巴西日前發生2屍3命的恐怖槍殺案！3名持槍兇徒先在商店外向1名男子連開4槍，之後闖入店內追殺懷孕7個月的孕婦店員，而另1名女店員亦被連轟2槍，兇徒事後逃之夭夭。在店外中搶的男子傷勢嚴重，送院搶救後情況危殆，2名女店員則傷重死亡，而孕婦腹內胎兒苦撐2天後，終因併發症死亡。這宗2屍3命兇案震驚全國，警方正追緝兇徒及調查案件內情。



戴黑色帽子的持槍兇徒，用槍指向在另一位女店員賈尼亞（Jania Simplicio），儘管賈尼亞向他求情，仍向她開槍，亦在離開時再向地上的賈尼亞補多一槍。（影片截圖）

綜合外媒報道，兇案發生於本月10日，地點位於巴西瑪瑙斯市的1間商店。從店內的閉路電視片段顯示，3名兇徒當中，有2人持槍者進入商店。當時2名女店員在櫃枱附近，其中頭戴淺藍色帽子的兇徒，舉槍指向懷孕7個月的凡妮莎（Vanessa Araujo de Carvalho），她隨即走到店後的廁所逃命，但兇徒緊追其後，終在廁所向她開槍；接着另1名戴黑色帽子的持槍兇徒，用槍指向在另1名位女店員賈尼亞（Jania Simplicio），儘管賈尼亞向他求饒，兇徒仍向她開了1槍，在離開時再向已倒地的賈尼亞再補多1槍。

而其實3名兇徒在店內殺人前，已在店外向40歲男子哈德遜（Hudson Reis de Oliveira）連開4槍。事發後3名受傷男女都被送院搶救，惟凡妮莎及賈尼亞傷重不治，哈德遜則危殆。至於凡妮莎腹中胎兒被緊急剖腹取出，可是胎兒在2日後因併發症死亡。

警方指當時仍有2位顧客在店內，但兇徒無視他們，只快速走向事主，顯示目標相當明確，由於3兇徒的樣貌已被閉路電視拍下，警方正調查案件，以在找出他們的身份及犯案動機。