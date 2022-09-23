倫常慘案│狠父欲把4子女逐一掟落江釀2死　行兇動機惹網民公憤

【倫常命案】內地廣東廉江1名男子疑因感情問題失去理智，竟把4名親生子女逐一扔到江裏，導致其中2名孩子死亡，而當男子想把第3名孩子扔落江時，幸好有貨車司機攔住救出餘下2名小孩。有報道指男子因向前妻要求復合被拒而動殺機，慘劇引來網民議論，對男子的行兇動機感到極憤怒，直斥他殘殺子女太狠毒，必須受到法律嚴懲。



男子把2名親生子女扔到江裏後痛哭。（影片截圖）

事發剛過去的周日（9月18日），內地媒體報道，廣東廉江一名男子帶着4名親生子女去吃雪糕，沒想到他突然把4名子女帶到橋上，並把其中2名孩子先後扔到江中。當他準備扔第3個孩子時，被路過的貨車司機攔截並報警，阻止了慘劇繼續發生。

警方接報後趕到現場，打撈起被丟入江中的2名孩子，惜搶救後2名孩子不治身亡。

男子把子女投江致死引來網民關注，有報道引述知情者透露，男子與妻子已離婚，當日男子向妻子提出復婚復合要求被拒絕，並被告知已有男友，結果男子失去理智造成慘劇。

而網民一面倒指責男子狠毒，必須接受法律制裁，「太慘了，孩子是無辜的」、「夫妻感情不和可以離婚，為什麼拿孩子下手？」、「虎毒不食子啊，這還是人嗎？怎麼下得去手的啊」。