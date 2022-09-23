「極巨義乳」變性女教師穿緊身衣惹議！家長反感投訴　獲校方力撐

跨性別權益日漸受到關注。加拿大安大略省1名女教師在社交媒體上「突然爆紅」，自上周起在國外的不少社交平台都能看見她的照片和影片，而評論褒貶不一。這位女教師備受爭議的原因，是她被拍攝到戴上「極巨型」的義乳到學校上課。這引起了部分家長及學生不滿，支持及反對者在網絡上互相叫罵，而校方則對女教師表示支持。



加拿大女教師勒米厄因配戴「尺寸浮誇」的義乳到學校上課而備受爭議，相關影片及照片在社交平台上廣泛流傳，引起民眾討論。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，勒米厄（Kayla Lemieux）於加拿大奧克維爾特拉法加高中（Oakville Trafalgar High School）教授工藝課程，她1年前由男性轉變為女性，自此以女性打扮示人，並開始配戴「尺寸浮誇」的義乳到學校上課。由於她平日會穿上緊身衣物及短褲，胸部輪廓、乳頭線條均清晰可見，因此引起部分學生反感，遂在勒米厄不知道的情況下拍攝影片上傳到網上，結果導致她的照片被瘋傳；更有家長多次向學校作出投訴，要求校方解僱勒米厄。

然而校方認為勒米厄的外型與打扮不影響她的教學表現，又稱讚她是位優秀的老師，「她課教得非常好，學生都喜歡上她的課堂」。校方又發出聲明為員工辯護，稱不論學生或教職員都不應因性別認同或性取向受到任何歧視，任何人都應該被平等對待；又向家長解釋支持勒米厄的原因，強調校方正努力確保「為所有學生、教職員工及社區提供安全和包容的環境，不分種族、年齡、能力、性別、性別認同、性別表達、性取向、種族、宗教、文化習俗、社會經濟環境或體型。」

哈爾頓教育局曾表示會「接納」備受爭議的勒米厄，但校內就出現了2種聲音，有學生及家長反對勒米厄繼續任教，認為她的打扮「不合時宜」，但支持的學生就認為勒米厄的教學水平並沒有因為衣着打扮的改變而下滑，又認為她有權利按照她所喜歡的裝扮自己。至今爭論尚未平息，有部分人更擔心家長的激烈抗議會影響校內安全。

（綜合）