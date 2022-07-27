善人！103歲教師退休捐$46萬積蓄資助窮學生　「最後一捐」獻遺體

大善人在人生最後時刻仍想着幫人。杭州1名103歲退休教師方愛蘭日前離世，她一生未婚，但經常資助貧苦學生的事迹為人樂道，她的學生透露老師自1973年起已花了逾40萬人民幣（約46萬港元）幫助貧苦學生，平日非常節儉，但對有困難的人從不吝嗇，早於2020年她已簽署了捐贈遺體文件，周日（7月24日）她實現了自己的「最後一捐」，希望遺體有益於醫學研究，更成為浙江省年齡最大的遺體捐贈者。



杭州103歲退休教師方愛蘭於7月24日離世，她的遺願是將自己的遺體捐出作醫學研究。（微博圖片）

內媒報道，杭州103歲退休教師方愛蘭於7月24日離世，遺願是將遺體捐出作醫學研究，浙江省紅十字會稱她是該省年齡最大的遺體捐贈者，由浙江大學醫學院接收，完成自己「最後一捐」。方愛蘭的故事過去曾被報道，她1919年生畢業於原東吳大學，是英語教師，一生未婚。她1980年退休後去到杭州生活，晚年住在杭州1家康復機構裏，她還堅持每天讀書和看報，人過百歲仍腦筋靈活，清楚世界大事。

學生金方雲稱，老師在2018年已多次叫她幫忙處理遺體捐贈的事，說「器官捐獻是廢物利用，又是愛國的表現，如果老年枯骨同樣能達到此目的，我誠願死後履行器官捐獻」，至2020年她簽署捐遺體文件時，提到「散去身前身後物，一片冰心在人間」。

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方愛蘭曾在多間學校任教，可算桃李滿門，她1980年代就資助湖州2名患病兄弟，從每月49人民幣（約57港元）薪金中抽出10人民幣（約12港元）寄給他們，1998年長江大洪水，她即經新聞機構捐出3萬人民幣（約3.5萬港元）。現時退休金只有4000多人民幣（約4700港元）1個月，付養老院費用後其實剩下不多，弟妹擔心她，常常寄錢希望她吃好點，但方愛蘭總是慳得就慳，對有困難的人則從不吝嗇。

學生金方雲稱，老師會找她幫忙處理資助寒門學子的事，因為她聽力不好，她們平日寫字交流，而老師年初計劃要資助岳陽市第十二中學6名貧困學生。這不是她首次幫人，她2016年就幫過另7名窮學生，最後全部考上大學。1973年開始，方愛蘭已經捐出了自己逾40萬人民幣（約4.6萬港元）積蓄，其中30.6萬人民幣（約36.6港港元）資助了18名貧窮學生，今年3月她再將10.8萬人民幣（約12.6萬港元）捐給岳陽市第十二中學6名品學兼優的貧困學生。

網民形容方愛蘭是「大善之人」，一生做的好事太多，「真的是點燃了自己照亮了他人」、「高風亮節：向好人致敬」、「有中國傳統文人風骨」。

（綜合）