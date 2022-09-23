公寓倒塌釀14死　4月大「天使」女嬰活埋30小時　奇蹟生還僅輕傷

約旦首都安曼（Amman）發生建築物倒塌事故，1棟4層樓高的住宅大樓突然坍塌，1名僅有4個月大的女嬰遭活埋，受困長達30小時，但最後竟奇蹟生還。大樓倒塌原因還在調查中，暫時懷疑與大樓結構有關。而事故共導致14死10傷，當地警方拘捕了包括大廈擁有人在內的3人，表示將檢控他們「導致多宗人命傷亡」。



約旦安曼舊城區的一棟住宅大樓倒塌，造成14人死亡、10人受傷。而1名僅有4個月大的女嬰遭活埋於瓦礫下方長達30小時，竟奇蹟生還且僅受輕傷。（「AFP News Agency」youtube影片截圖）

綜合外媒報道，事發於9月13日，1棟樓高4層、位於約旦安曼一處舊城區的住宅大樓突然倒塌。當局派出過百名救援人員進行搜救，整個搜救工作於星期六結束，事件造成14人死亡、10人受傷，其中1名僅有4個月大的女嬰馬拉克（Malak）遭活埋於瓦礫下方長達30小時，竟奇蹟生還且僅受輕傷，送院治療後目前健康良好。當地居民形容奇蹟生還的馬拉克是「希望與生命的象徵」，而「馬拉克」在當地的意思是「天使」。

協助救出馬拉克的50歲消防員阿布德（Hussam Abboud）表示，女嬰能活着是「神聖的奇蹟」，當時她被困於混凝土下方，幸好有道狹縫讓她呼吸。在過了整整24小時的搜救後，消防員才聽到她微弱的哭聲從地底傳出。在搜救犬的幫助下，成功鎖定馬拉克的位置。從約旦民防部門公布的影片可見，馬拉克獲救時被塵土覆蓋，被消防員抱在懷裏，附近有數名民眾發現女嬰仍有呼吸隨即舉手歡呼。

女嬰馬拉克獲救一刻：

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女嬰馬拉克的26歲母親雷德（Israa Raed）表示事發當時她正在工作，當日她把女兒馬拉克交給住在大樓地下室的朋友照顧，就去上班，1小時後就收到電話指「女兒『墮下』」，「我瘋了似地跑去，原以為她可能是從梳化上『墮下』，但當我到達時，見到的竟是整棟大樓坍塌了」。當她得知女兒下落不明，幾近崩潰，「但我的直覺告訴我，她一定還活着，女兒在等着我們」。

在現場苦苦等候了24小時後，救援人員告訴雷德在一片瓦礫底下聽到嬰兒哭聲，6小時過後救援人員把馬拉克抱了出來，「一看到那件粉紅色睡衣，我就認出她來，沒有言語能表達我當刻有多開心。」然而雷德之後的心情半喜半悲，找到女兒自然令她喜不自勝，但當她得知幫忙照顧女兒的朋友及朋友的小女兒皆在事故中喪生，不禁悲從中來。

目前建築物倒塌的原因尚未可知，但警方指事故後已拘捕了3名與樓宇結構及維修工程相關的人，其中包括大廈擁有人。據了解，警方將會檢控3人「導致多宗人命傷亡」。而受倒塌事故影響痛失家園的居民，已被陸續轉移到社會發展部為他們安排的新家。

（綜合）