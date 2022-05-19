樂極生悲！兄妹沙灘挖「超巨型沙洞」突倒塌同遭活埋　18歲兄慘死

在沙灘挖洞其實極危險！美國新澤西州日前發生沙洞倒塌意外，一對兄妹在沙灘以飛碟挖出超巨型沙洞，其間沙子突倒塌，2人同遭活埋。救援人員趕至，其後在沙洞中救出負傷的17歲妹妹，但其18歲哥哥被沙子重壓至當場死亡，救援人員花了2個半小時才將遺體從沙堆中拉出。

當地傳媒指該對兄妹一家由緬因州到來遊玩，原本只打算在海灘逗留一個下午，沒料到發生悲劇。死者的父親事後非常痛心，感激民眾為兒子祈禱，「請不要停下來」，他仍未能接受兒子死於非命。



美國一對兄妹在沙灘挖出超巨型沙洞，其間沙子突然倒塌，哥哥慘遭壓死。（abc新聞截圖）

事發於17日下午4時許，新澤西州湯姆斯河（Toms River）附近警方及多個救援部門接報，指有一對兄妹在海灘上挖洞時，意外被沙子埋掉。多個部門趕到，發現沙灘入口附近被挖出超巨型沙洞，兄妹被困洞內，最終哥哥當場死亡，妹妹負傷生還。

警方指，出事的18歲青年卡弗利（Levi Caverly ）居於緬因州，一家人來到新澤西海岸遊玩，原本只是在海邊逗留一個下午，他與17歲妹妹在沙灘上挖洞。湯姆斯河市長 Mo Hill稱，兩人用飛碟挖洞，至下午4點這個洞突然塌陷，沙子活埋了兩兄妹。警方到場後一度發出呼籲，要求民眾不要接近現場，影片可見兄妹挖出的洞非常巨型且深，足夠容納多名救援隊人員入內。

+ 2

救援人員行動時更出動挖泥車，最終成功救出被埋的妹妹，她負傷在現場接受治療，但卡弗利沒倖存下來，遭沙子當場壓死，救援人員花了2個半小時才將他的遺體從沙子中拉出。

當地傳媒指，卡弗利剛高中畢業，屬學校機械人團隊一員，屢獲殊榮，還熱愛打鼓。他的父親是建築攝影師，事後在facebook悼念兒子，又感謝所有人為兒子祈禱，「請不要停下來」、「Levi Caverly，沒有字詞可表達我對你的愛」。

這不是新澤西沙灘第一次出現沙子倒塌事故，2020年7月，有名男孩被埋在沙坑內，幸好警方、消防及救生員及時合力把他救出。

卡弗利年僅18歲，熱愛打鼓，更是學校機械人團隊一員，屢獲殊榮。（fb圖片）

事件令網民十分傷感，沒想到小時候人人會玩的遊戲居然會鬧出人命。有留言指挖巨型沙洞很危險，沙子既重又不穩定，當地許多沙灘都禁止挖這種巨洞，但網民仍一同為少年祈禱，希望他早日安息。

（綜合）