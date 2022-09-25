慘！20年租客退租留滿屋黴菌黑斑　業主一看崩潰：說死了人我都信

租霸令人氣憤，但不衛生的租客同樣令人生厭。台灣有網民日前發文表示，20年前父母把一所房子租給了一戶家境一般的租客，縱然對方不時拖租，父母也沒有想過要趕對方離開，但近日該租客主動退租，收樓時才發現房子的現況甚是慘烈，簡直可說是「體無完膚」，不但衛生惡劣、滿是油煙、黴菌，更有鬼屋的即視感，必須整屋翻新才能住人。



樓主發文稱家人把一所房子租出去20年，近日收樓時發現房子內部慘不忍睹，不但牆壁上全是褐色的污垢，廁所內更是佈滿霉菌。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

該名台灣網民在facebook專頁「●【爆廢公社公開版】●」發文，稱其家人近日收回租出20年、位於台中的房子，沒想到卻見到極其可怕的景象。房子的衛生情況十分糟糕，基本上看不出原來的樣子，牆壁上黴菌密布，污黑的斑點遍布各處，樓主不禁嚇了一跳，「跟我說裏面死了幾十個人我都相信」。

樓主指他小時候曾在這房子住過，只是30年前因為升小學所以搬到父親的老家住，才搬離這裏，而房子就租給別人。後來他畢業回台中工作，需要找地方住，曾經多次跟母親要求把房子收回來給他自住，並承諾會同樣付租金給母親，「但媽媽說房客條件也不是很好，都住那麼多年怎麼請人家搬走」。於是他只好花更多租金租住其他「不是那麼精華的地段」的房子。這次是因為這位租了20年的租客主動退租，母親不捨得他在外面租屋，就打算把房子收回來給他住，沒想到房子會變成這樣。

樓主指房子內部衛生情況惡劣，擔心黴菌傷害身體，需要找清潔公司翻新。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

從照片可見，房子的地板都是黑色的塵土，而牆壁變得褐黃一片，斑駁的痕迹間或透出原本的白色牆壁，「神奇」的是連天花板都變成褐色。而廁所則被褐黑色的污垢覆蓋，滿目所見盡是黴菌的痕迹，就連鏡子也被污垢層層掩蓋，站在前面都照不出人的倒影。廚房也是重災區之一，牆身、門框、抽油煙機上全是黏糊的油煙，牆壁有深淺不一的啡色油迹。廳的紗窗也被厚厚一大片的黑色塵垢覆蓋，既不透光又不透氣，可說是嚴絲合縫，連樓主也忍不住暗嘲地說「紗窗可以擋暴風雨」。

樓主又表示生氣也解決不了問題，「笑着處理至少自己好過一點」，打趣道「以為租給忍者龜，把房子打造成下水道風格」。他表示廁所的磁磚算是好整理，但擔心黴菌會滲入磁磚間的水泥縫，「20年的細菌累積，為了身體健康只能整個拆除重建」，於是收樓後就請了清潔公司處理。他又指這20年來，常常有收不到租金的時候，而押金早在對方付不出租金的期間抵掉，是次收樓也「沒有跟房客要求任何其他費用」，就算是後來要找清潔公司及重新裝修也沒有與房客算賬，「房客的女兒退租後還說，如果我們能夠把房子整理乾淨，她還想要續租」。

帖文引來網民熱議，不少網民都高呼恐怖，加上由於牆壁的狀況極似長年燒香導致，很多網民都表示房子給人陰森的感覺，「以為這是什麼兇案現場」、「看到這馬桶…我寧可尿褲子」、「這裏說是命案現場我都會相信」、「毛毛的，超像電影裏的鬼屋」。有人就以此教導樓主「生財之道」，建議他租給電影公司拍攝恐怖電影，「佈景都不用搭了，直接演員進來拍一拍就好」、「這留着可以出租劇組拍恐怖片了」。

亦有人替樓主感到可惜，又讚揚他與家人的大度，「好好的童年回憶變這樣」、「這地段這坪數一萬真的很便宜，希望你們一家好人有好報」、「版主修養真好，我邊看邊罵髒話」。有人就批評房客及其女兒，「能把房子弄成這樣也沒誰了」、「女兒敢講想續租也是佩服佩服」、「把人家的房子弄成這樣，不知整理，還冀望房東把房子整理乾淨再續租給他們？」。而樓主似乎不打算讓對方續租，又回應網民稱「這種事情一生經歷一次就好」。