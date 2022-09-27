綠置居2022｜錦柏苑等單位售價、呎數、間隔一文看！最平$4萬上車

【綠置居2022／高宏苑／清濤苑／錦柏苑／售價／地點／單位間隔】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2022」將於周四（9月29日）起接受申請。今期綠置居項目包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，以市價四一折推售，當中馬鞍山錦柏苑「入場費」最低，首期只需4萬元。

以下一文整合綠置居2022單位售價、呎數、位置地點、間隔，巿民揀樓前可以先參考。



綠置居2022會在9月29日起接受申請。（資料圖片）

今期綠置居共4,693伙，單位面積由184平方呎至489平方呎，預計售價最平788,200元，最貴則2,863,000元，詳情如下。

油塘高宏苑售價、單位呎數、間隔



油塘高宏苑共提供2,021伙，單位面積185平方呎至489平方呎，售價884,200元至2,863,000元，單以面積及售價計算，今次最大及最貴單位「樓王」均於此屋苑。

油塘高宏苑售價由88萬元至286萬元不等。（李澤彤攝）

高宏苑資料、單位間格圖片▼▼▼

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粉嶺清濤苑售價、單位呎數、間隔



粉嶺清濤苑共提供776伙，單位面積277平方呎至447平方呎，售價1,173,500元至2,287,600元。

粉嶺清濤苑，售117萬元至229萬元。（梁鵬威攝）

清濤苑資料、單位間格圖片▼▼▼

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馬鞍山錦柏苑售價、單位呎數、間隔



馬鞍山錦柏苑共提供1,896伙，單位面積184平方呎至473平方呎，售價788,200元至2,732,600元，若以綠表最低5%首期計算，最平單位首期僅約4萬元。

馬鞍山錦柏苑，售價79萬元至273萬元。（梁鵬威攝）

錦柏苑資料、單位間格圖片▼▼▼