綠置居2022｜錦柏苑等單位售價、呎數、間隔一文看！最平$4萬上車
撰文：布萊恩
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【綠置居2022／高宏苑／清濤苑／錦柏苑／售價／地點／單位間隔】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2022」將於周四（9月29日）起接受申請。今期綠置居項目包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，以市價四一折推售，當中馬鞍山錦柏苑「入場費」最低，首期只需4萬元。
以下一文整合綠置居2022單位售價、呎數、位置地點、間隔，巿民揀樓前可以先參考。
今期綠置居共4,693伙，單位面積由184平方呎至489平方呎，預計售價最平788,200元，最貴則2,863,000元，詳情如下。
綠置居2022單位呎數、間隔？
綠置居2022共4,693伙，單位面積184平方呎至489平方呎，詳情：請按此
綠置居2022單位售價？
綠置居2022預計售價最平788,200元，最貴則2,863,000元，詳情：請按此
綠置居2022申請日期、時間、何時截止？
綠置居2022於9月29日起接受申請，截止時間：請按此
綠置居2022申請資格？
綠置居2022有5類人可以申請，但有6類人不符合資格，詳情：請按此
油塘高宏苑售價、單位呎數、間隔
油塘高宏苑共提供2,021伙，單位面積185平方呎至489平方呎，售價884,200元至2,863,000元，單以面積及售價計算，今次最大及最貴單位「樓王」均於此屋苑。
高宏苑資料、單位間格圖片▼▼▼
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粉嶺清濤苑售價、單位呎數、間隔
粉嶺清濤苑共提供776伙，單位面積277平方呎至447平方呎，售價1,173,500元至2,287,600元。
清濤苑資料、單位間格圖片▼▼▼
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馬鞍山錦柏苑售價、單位呎數、間隔
馬鞍山錦柏苑共提供1,896伙，單位面積184平方呎至473平方呎，售價788,200元至2,732,600元，若以綠表最低5%首期計算，最平單位首期僅約4萬元。
錦柏苑資料、單位間格圖片▼▼▼
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