女童掛扶手梯外險墮下　熱心男救人被罵亂摸下體心寒：還救不救？

絕不能讓救人者心寒！內地網上瘋傳一段極驚險影片，指上海1名女童雙腳離地掛在商場扶手電梯外圍，只用一雙小手苦苦支撐，命懸一線極度危急。幸好有熱心男子見狀上前，伸手把女童拉起救下。事後救人影片在網絡廣傳，不少網民大讚男子「見義勇為」，但竟有部份網民指摘男子拉起女童時觸碰到對方下體「隱私部位」，位置不對，有關說法引起爭議，許多人力撐男子義勇舉動沒有錯。

面對這些質疑聲音，救人的男子向內地傳媒直言感到心寒，對這些「鍵盤俠」的行為感到反感，亦會猶豫以後還救不救人。



熱心男子見女童雙腳懸空情況危急，立即上前救援，沒想救人動作竟然引起爭議，令他感到心寒。（影片截圖）

事發周日（9月25日），從網上流傳的影片見到，女童凌空掛於商場扶手電梯外圍，只靠一雙小手支撐，並隨扶手電梯向上移動直至頂部盡頭，女童身體右邊部份隨即卡在玻璃與夫手電梯中間，雙手更已離開扶手電梯的扶手帶，身體墮空隨時有可能堕下，情況相當危險。幸好有男途人見狀即上前抱起解救，女童終倖免於難。

影片於網絡廣傳，不少網民大讚救人男子是見義勇為是「真英雄」，「好臂力」、「要點讚！」。惟同時有部份網民批評男子「速度太慢」、「不慌不忙」，又指摘男子救女童時手放在女童屁股中間位置的「隱私部位」，位置「不對」，有關指摘掀起爭議。

熱心男救女童過程逐格睇▼▼▼

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面對部份網民謾罵，救人男子丁先生事隔數天向內地傳媒表示，朋友把相關意見發給他看，他才知道自己被罵，直指覺得網路上的「鍵盤俠」讓人反感，也影響其生活。丁先生又直言，事件發生後會猶豫，「以後遇到這事還不知道救不救」，呼籲父母要看好自己的小孩。

丁先生回應獲大批網民力撐，斥責「鍵盤俠」唯恐天下不亂，指影片顯示男子當時是發力把女童的身體拉起，過程僅約2秒，完全是盡力救人的舉動，看不出有歪念，「真是奇葩！在危急之時這樣托臀救護，很合理呀！有涉及隱私部位嗎？那要怎麼救，難不成拎着單手救，不怕孩子手脫臼嗎？再說單手力度也不夠呀！鍵盤俠你去試試看，站着說話不腰疼，莫名的侮辱言辭太可惡了！」、「寒人心，把鍵盤俠拉出來，讓他們去救」、「真的是吃飽了撐的，救人還得找好角度嗎，緊急時刻還要考慮哪裏能碰哪裏不能碰」。