驚險影片瘋傳！女童6樓墮下　男子徒手接住救一命　網民：英雄！

【好人好事／神人】內地近日瘋傳1段影片，見到1名女童從6樓跌落街，生死一刻之際，地面1名男子扔下正在使用的手提電話移步上前，及時伸手把墮地的女孩接住，成功從鬼門關把女孩搶救過來，事後大批網民激讚男子是「平民英雄」、「好人一生平安」。



內地近日瘋傳1段影片，男子徒手接住墮樓的女孩，成功救一命。（影片截圖）

女孩墮樓驚險過程逐格睇▼▼▼

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綜合內地傳媒報道，事發周二（7月19日），從影片見到，1名小女孩突然從6樓窗戶墮落直插，摔至2樓簷篷後繼續墮下。危急間，地面一對男女見狀，即時上前營救，其中正使用手機的男子更因跑得太快險些摔倒，幸好他隨即站穩馬步，扔下手機高舉雙手把女孩接住，另1名女子則在旁協助。

女孩獲救後送院檢查，醫生指她病情稳定，需要觀察幾天。（影片截圖）

女孩獲救後送院檢查，醫生指她傷勢稳定，需要留院觀察幾天，又形容事件是十分幸運，「真的只能說是萬幸了」。

影片曝光後引來微博網民熱議，大讚男子是「平民英雄」，「好人一生平安」、「救得不僅是一個孩子，更是一個家庭」、「真男人」、「天哪，看着好嚇人，就這樣接住不知道那位先生有沒有傷到」。也有不少網民關注女孩情況，認為其家居應加裝防護窗，「這孩子福大命大，這經歷…」、「好驚險，家裏人也太不小心了…」。