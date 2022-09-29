颶風伊恩｜暖男救水浸被困貓咪　被封「大家的男友」　結局更暖心

被稱作「世紀颶風」的伊恩登陸美國佛羅里達州，風暴潮下部份地區嚴重水浸，而日前Twitter瘋傳影片，顯示有名暖男在水浸兼水流急速的情況下，救出1隻被困戶外的貓咪，一手將牠抱入懷中救走。影片在網上爆紅，暖男更被網民封作「每個人的男友」，又關心貓咪的情況。暖男隨後接受美媒訪問，透露無意間見到貓咪被困，沒理由任由牠自生自滅。他表示貓咪現在狀況良好，如果無人認領，一家人打算「收編」。



暖男勇救因水浸被困戶外的貓咪，被網民大讚。（Twitter影片截圖）

「伊恩」登陸佛羅里達州西南部，造成嚴重風暴潮、逾200萬戶停電等。今日（9月29日）凌晨網上瘋傳影片，顯示博尼塔斯普林斯（Bonita Springs）部份地區橫風橫雨又水浸，有男子救出1隻被困戶外的橙白色紋的貓咪。

出手救貓的29歲男子米克羅斯（Mike Ross）日前接受《華盛頓郵報》訪問。事件發生於28日下午2點左右，羅斯一直在該區居住，對於颶風並不陌生，但形容伊恩「絕對可怕」。他指當時透過窗戶看到貓咪被困在戶外的冷氣戶室外機上面，下方水流很急，貓貓看起來很害怕，沒理由讓牠自生自滅，於是出手救援。

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他行過去時水深及膝，要逆水流走向貓咪位置，靠近後將貓咪緊緊抱入懷中，驚慌下的貓咪未有反抗，羅斯將牠帶到安全地方。幸好最後貓咪安然無恙，他也鬆了一口氣。

影片其實由他媽媽瑪麗貝絲羅斯（Marybeth Ross）拍攝，後來他的女友梅根克魯茲斯卡沃（Megan Cruz Scavo）將片段上傳到Twitter即引起哄動，影片觀看次數至今已超過240萬，更有14萬人點讚。

網民留言大讚羅斯是英雄，「絕對是英雄，嫁給他吧」，「對不起梅根，但他現在是每個人的男友」，這個留言吸引逾8000人點讚，「我已經結婚了，但他也是我男朋友」、「我丈夫同意他（羅斯）是我男友了」、「我老婆和我現在都視他作男朋友了」，又呼籲提供「男友」和貓咪的消息。

網民不停留言大讚羅斯，更說他是「大家的男友」。（Twitter截圖）

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羅斯是1間軟件公司的顧問，住在佛州西南部的博尼塔斯普林斯（Bonita Springs），因為避風災他離開自己屋企搬到父母住處，父母屋企「為颶風而建」可抵御風災，無奈稱自己的屋子現時在「10呎水底」。他交代指，貓咪看起來很健康，現時和他們同住，如果最後找不到主人，會將牠「收編」。

另外，美國電視台NewsNation的記者Brian Entin今日再發現另一段影片，顯示有男子在風暴下落水帶出1隻狗，等狗狗回到地面安全後，又再轉身回去救被困的貓。

（綜合）