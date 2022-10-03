加料米線？荃灣米線收據放落湯　女食客以為係腐竹：睇真啲有字喎

食物衛生向來是需要關注的事，有荃灣女街坊日前發文，表示吃米線時內夾到1片「腐竹」，本來不以為意，但竟然發現上面印有數目字，她定睛細看才知道原來那根本不是腐竹，而是收據的一角！於是她發文大嘆噁心，直言「感覺好差」。



有荃灣街坊日前發文指在米線內發現收據，起初還以為是腐竹，直至看到上面竟印有數目字才知是收據。（facebook專頁「荃灣人」圖片）

該名女網民在facebook專頁「荃灣人」發文，稱其日前在荃灣某餐廳買了碗米線，吃着吃着發現碗內有1片白色、形似腐竹的東西，然而細看卻發現上面有字，「初時以為係腐竹，睇真啲有字喎」。原來異物竟是收據，而上面印刷的「：21：54」字眼，應代表下單的時間。該女生覺得難以接受，「雖然唔係小強，但感覺都好差囉！」。

從照片可見，該片紙張應是收據的一角，被湯汁染了色，上面還沾有木耳碎，邊邊角角被稍稍泡軟，驟眼看確實令人以為是「腐竹」！

帖文引來網民熱議，有網民相信店家並非蓄意，只是一時不慎，更幽默地說「標明製作時間啫」、「想話你知碗麵新鮮製作」；亦有人覺得樓主小題大做，「嚇得我，單啫」、「以為食到曱甴」，甚至打趣地道「下次都係畀返小強你」、「見過太多人食到曱甴，而家已經慣咗」。

有網民就力撐棲主，指在食物中發現異物實在令人「看見就想吐」。（《食神》劇照）

然而也有不少人撐樓主，認為她並無不妥，指出作為消費者自然有權利要求所買的食物符合衛生，而且樓主只是發文提醒其他人進食時要小心，更直指該受批評的是店家，「餐廳有責任確保碗嘢係乾淨」、「應該即刻投訴」；亦有人覺得就算不論昆蟲還是收據，都屬於異物，在食物中出現就已經十分不衛生，「好差x100」、「睇到都唔想食，想嘔」、「唔好話唔係蟲就唔緊要先得㗎」。