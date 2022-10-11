污糟！幫同居懶女友擦屁股、執黏地板衛生巾　男生嘆1原因難放生

成年人如廁後竟然連屁股都不擦？台灣1名男子就在網上發文大吐苦水，指女友雖外表光鮮亮麗，但私下衛生習慣非常差，「女友每次屁股不擦，臭就算了，還叫我來擦… 屁股都我來處理的」，用過的衛生巾隨手黏在地板上一整天都不處理，永不放進垃圾桶，讓樓主非常崩潰，直言想分手，但卻狠不下心。



台男發文指女友外出時總是非常整潔， 但同居後才發現對方衛生習慣極差。（《 螢之光》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，表示女友出街時總是非常整潔， 但同居後才發現對方私下既懶惰又衛生差，最誇張的是每逢如廁後，從不自己擦乾淨屁股，反而要求樓主幫忙，連刷牙也要別人「代勞」。樓主又指，「我這位（舌頭）上面都是白帶（應指舌苔）了，結果也是我處理她的舌苔」，甚至月經期間，從不將衛生巾丟到垃圾桶，直接黏在地板上，等到樓主工作一整天後回家才清理。

台男抱怨稱女友每逢如廁後，均要求樓主幫忙擦屁股，連刷牙也要他「代勞」。（《 螢之光》劇照）

樓主稱與女友交往1年，抱怨女方「吃我的，住我的」，還要他買電動牙刷和安裝免治馬桶 ，讓他無奈直斥：「到底是多懶，真的很想放生」，但又因為女友身材姣好、長相也好而陷入兩難，「我還是很愛她的」。

帖文引來網民討論，有人認為樓主與女友只是「一個願打一個願挨」，不然早就分手了，也有網民笑言「你很適合去長者照顧中心」、「你女朋友不會還在念幼稚園吧？」、「留着，別放出來害人」。