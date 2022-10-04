豪氣男30萬現金買車送女友　車行1個原店唔數錢　點知係呢種假鈔…

「一個敢買一個敢賣」，內地有情侶到汽車銷售店買車，男友為討女友歡心，竟拿出30萬人民幣（約33萬港元，下同）現金找數，收錢後女會計員見3大捆鈔票上有銀行封條，認為是真假，便沒拆開就收入店舖的保險箱。直至女子將車開走，女會計後來到銀行入數，始揭發那些錢是銀行用於點鈔比賽的訓練幣，亦即「練功券」，銀行職員報案稱發現假鈔。該事男子涉嫌詐騙被警方拘捕，事件在網上引起熱議，不少人直指店員竟夠膽不打開檢驗，「我真服了！30萬，您當30元呢？」。



汽車店收到的30萬元現金，去銀行入錢才揭發是「練功券」。（微博圖片）

9月30日，南京警方通報一則詐騙案。事發於9月2日，有對情侶走入南京1間汽車銷售店，看中一輛36萬元的轎車，男方非常豪氣，說要全數都用現金付錢，隨即在背包內拿出3大捆用膠紙封好、用帶子紮好的現金，上面還有銀行的封條。

收錢後，方姓女會計確認現金每捆有10萬，共30萬，因為男方付錢時很自然，又是從銀行原有包裝內拿出錢，覺得沒必要拆開來逐張檢驗，直接放入公司保險箱。而餘下尾款，男子說會幾天後再補回，結果數天後先補了1.3萬現金，說餘下數目翌日取車日時拿來。結果第二日，店家聯絡不到該男子，便打給他女友，她到店轉帳餘款後就開新車走。

9月20日上午，女會計去入錢時，銀行職員揭發這些是銀行用於點鈔比賽用的「訓練幣」，亦即是「練功券」，報警指有人想存入一批假鈔。警方到場時，女會計說自己不知情，店方都是受害者。警方調查發現疑犯馬姓男子已經逃至徐州，到當地將他拘捕。

馬男被捕後，供稱自己在偶然機會下，發現訓練幣和真鈔除正面字體有別，其他幾可亂真。他想討女友歡心，先從網上購買這些成捆的訓練幣，博一博覺得用大量現金購物的話，商家不會拆開成紮包裝的現金，結果用訓練幣冒充真鈔成功買車，他強調女友對此不知情。

警方進一步調查，發現馬男在南京、徐州等地已用同樣手段「購物」多次，涉案金額逾80萬。涉嫌詐騙被刑事拘留，全案仍然在查。

內媒指訓練幣也叫作「練功鈔」、「練功券」，是銀行用來培訓點鈔技術的模擬品，上面會注明是練功用。今年初已有1宗湖南餐館老闆在透明櫃台放置「1400萬現金」的新聞，後來發現是練功鈔，這些訓練幣的來源、印刷廠家有無違法等問題仍待有關部門處理。

網民形容事件匪夷所思，是「一個敢買一個敢賣」，質疑女會計有很大責任，基本上一打開鈔票就能發現，「店員太業餘了吧」、「不用驗鈔機的嗎？」。有人認為現時練功券太過逼真，想當年我們用的比燒紙用的還假，應該追查為何能流出市場在網上買到，「沒人關心一下這些訓練幣是怎麼從銀行流出的嗎？」。

（綜合）