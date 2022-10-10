狠！直擊渣男道別妻小即見小三　車上忘情激吻　女司機出招制裁

司機接載乘客到目的地，在車上不時看到座上客不為人知的一面。美國德州1名Uber女司機在網上分享，指自己日前接載1名人夫，他上車前還與妻小溫馨道別，未料人夫在車程中突然新增停車點，原來他要先接小三上車，還更改了目的地。司機難以忍受渣男人夫的出軌行為，直接載2人回到男方的家門前，霸氣舉動獲不少網民大讚。



美國德州Uber女司機日前接載1名人夫，對方上車前還與妻小溫馨道別，未料上車後即更改目的地。與情婦見面，她難忍人夫的出軌行為，最後直接載2人回到男方的家。（示意圖 / unsplash）

美國Uber司機羅妮（Roni）來自德州達拉斯，她拍片分享這段經歷並上傳至TikTok。羅妮指在拍片當天，她接載1名男乘客，對方還在家門前與妻小道別，小孩更依依不捨地大叫「爸爸我愛你」，看似非常溫馨的一家三口。不過，男子上車後卻突然更改目的地，並告訴羅妮要先到另一地方接其他人。

到達中途站，1名女子一邊拿着行李上車，一邊向男方抱怨說「好開心你終於擺脫了XX的老婆」、「我受夠了你每次都讓我等，你什麼時候才會離開老婆」，2人又在車上熱吻，羅妮才得知該名女子是小三。

雖然情婦不停追問男方何時離婚，但出軌人夫一直避答，羅妮當下便決定幫2人「節省時間」，直接載2人回到男方家門前，並趕他們下車。羅妮在片中喊話，「如果你跟這男的做出一樣的事，還剛好坐到我的車，那你最好小心一點！」，她還指自己就是車主，自己就是老闆，不怕被公司懲罰，因此在車上看到任何不公義的事，必定會「以自己的方法解決」。

影片吸引近千萬觀看人次，大部份網民留言表示支持羅妮的做法，甚至稱她為「英雄」，但也有人認為她不應介入別人家事。