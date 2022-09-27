婚前老爺竟要求「同佢瞓一晚」　堅稱係家族傳統：這樣才不會出軌

未來老爺突然要求「和他睡一晚」，你會有什麼反應？



一名台灣女網友「果果」便在婚姻討論區提問：「好奇問，有人聽過這種習俗嗎？結婚前一晚要去老爺房間單獨過夜……」

貼文曝光後，很快惹起熱烈討論，更有網友直言：「我看了什麼？」

未來老公仲要唔反對 拍心口話「我爸很正直」 點圖睇原文全文同網民反應：

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「因為我男友是單親家庭，爸爸帶大的，七夕的時候男友突然向我求婚，我也答應了，結果老爺說他們家族有個傳統，媳婦娶進門前一天要在老爺奶奶房間睡一晚，這樣以後才不會紅杏出牆。」

「想問說有其他人也聽過類似的傳統嗎？男友也說他爸爸為人很正直叫我不用擔心，只是走個儀式而已。我心裡還是覺得有點怪，但已經接受訂婚了，好像又不能隨便毀約？」

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網民紛紛留言：「我看了什麼？」「男友沒阻止，還幫他們說話？」「子與父同享，與禽獸共舞。」「誰說訂婚不能毀約？這不但要毀，還要昭告天下為什麼毀。」「好可怕啊！都什麼年代了！更何況老爺與媳婦共處一室，怎麼看都很奇怪。」「這是瘋了不成？」

「於情於理於道德都不合理，傳統一詞雖存在一些不符合現代思想或是違背常理，但是如你所描述的這個所謂該家族的傳統，其噁心程度是一般人不需要太高的智慧都能猜到其背後你準老爺的用意。這樣的家庭智商堪憂，你們的後代可想而知。」「真的怪事，只有聽說不能去男家過夜。」「家族傳統：要先試車，在各種誘惑下都不開門，才能當我家的媳婦啊。」

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也有網友建議：「1.你說睡老爺房間，老爺人要出去，你獨自睡，否則這個婚結不成；2.你家有不能跟老公以外的男人同屋而眠的家規，如果破壞這個，寧可不婚；3.要睡老爺房間，把你媽媽帶上；4.有個少數民族陋習，女兒出嫁前要跟對方爸爸睡，調教過，後來受教育的女性受不了就婚前自盡了。」

「沒有這回事，而且你們只是訂婚，隨時可以取消，不需要什麼正當理由，對方不能強迫你履行婚約，更何況你有正當理由。」「不用客氣，你說你家有規定不能在未婚夫以外的房間睡。」「是去老爺的房間睡一晚？還是跟老爺睡一晚？兩者差別很大！」「這種說法還真第一次聽到，男友沒意見非常奇怪。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】