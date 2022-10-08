爆笑！警方公布通緝犯相　1特徵過目難忘　網民曲線：太難認人了

為了公眾安全，各地警方不時都會公布通緝犯的照片，呼籲公眾提供資訊。不過，澳洲警方日前公開通緝1名涉嫌家暴和侵犯他人財產的男子，指他獲准保釋後缺席法庭聆訊。當局公布男子照片，卻引來網民熱議，認為男子臉上的特徵非常容易辨認，紛紛反諷：「如果在街上與他擦身而過，我不認為我能認得出他。」



澳洲警方日前公布1張通緝犯照片，男子臉上的紋身引來網民熱議。（fb「Murray River Police District」圖片）

澳洲墨累河（Murray River）警局日前在facebook發文，希望公眾提供資訊以協助追捕1名男子歸案，帖文稱男子薩頓（Jaimes Sutton）早前因涉嫌家暴和侵犯他人財產被捕，獲保釋後原定須在指定日子到法庭應訊，惟薩頓最終未有出席耹訊。警方指薩頓經常出沒於維多利亞州與新南威爾士州交界的德尼利昆地區（Deniliquin）。

大批網民看過警方公布的照片後卻紛紛爆笑，皆因薩頓的臉上全是紋身，額頭上還有大大的「BEAST」字樣，意指「野獸」。許多網民留言嘲諷，笑指要在公眾地方認出薩頓是無比困難的事，又稱「大家要打醒十二分精神，一定很難在人群中察覺到他」、「即使他戴了頭巾蒙着臉，我也能認出他」。另有部份網民開玩笑地要求警方提供更多資訊，例如身高、衣着等。