返工企足5小時攰爆　港媽搭港鐵遭婆婆點名要求讓座　掀網民激辯

乘搭交通工具時讓座與否是個人選擇，有港媽在社交平台大呻，自己任職的兼職需長期站立，放工乘搭港鐵接放學期間，難得找到空位可休息一會，卻被1名年約60歲背着嬰兒的婆婆指明要求讓座，港媽只能無奈起身讓開。帖文掀起激辯，有網民認為被點名讓座確實無奈，又指港媽可堅持繼續坐，但亦有人批評關心長者是責任，「讓咗咪當幫下人囉」。



有港媽在社交平台大呻，自己任職的兼職需長期站立，放工乘搭港鐵接放學期間，難得找到空位可休息一會，卻被1名年約60歲背着嬰兒的婆婆指明要求讓座，港媽只能無奈起身讓開。（資料圖片）

該名女網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指自己是全職媽媽，平時趁小朋友上學期間會做兼職幫補家計，任職的工種需要長期站立，「4、5個鐘冇得坐嗰種」，放工後都會感到很疲累。她本周一（3日）放工時坐港鐵接小朋友放學時，見到車廂有非關愛座的空位，心裏暗喜即坐下休息玩手機。

但到達下一站時，旁邊關愛座的婆婆突然起身，主動向另1名背着6個月大BB、約60歲的婦人讓座，惟對方婉拒，並將視線轉移至樓主身上，再指着懷中的BB稱「小姐可唔可以讓個位俾我坐」。樓主失驚無神被點名要求讓座都感到無奈，雖然萬般不願意都只能就範，「我響心裏面冷笑完就起身」。

港媽強調自己坐在非關愛座的空位上，對於被點名要求讓座感無奈。（資料圖片）

帖文引起爭議，有網民認為樓主不需要讓座，「樓主你可以同佢講，我剛剛下班企咗6個鐘，腳仲震緊」、「有好多老人家老奉咁」、「試過大住肚比個呀婆叫我讓坐」，「唔講佢哋$2，而且唔讓又唔係犯法，完全冇必要讓，座位自古以來先到先得」；但亦有人指多一事不如少一事，避免衝突還是讓座為妙，「讓唔係一定，係怕公審呀」、「讓一下好閒啫 隔一陣有人落車咪再坐下囉」；有網民則認為讓座是美德，但現今很多人愛心不夠，「都係擔心老人家、小朋友整親」。