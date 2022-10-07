打工仔轉用靜音鍵盤　上司聽唔到打字聲質疑偷懶：係咪瞓着咗？

在辦公室裏最忌「存在感」不足，容易被人誤會工作不夠努力！有打工仔就於網上討論區大呻，表示因公司鍵盤打字聲太嘈吵，於是用消費券自費購置一個靜音鍵盤，卻由於工作時太過安靜，被上司阿姐誤會他偷懶睡着了，令他大感無奈。帖文引起熱議，有人建議買個打字聲音響亮的紅軸或青軸鍵盤，打字有聲便不會令人誤會蛇王。也有人認為樓主非常「抵得諗」，竟願意自費買辦公用品。



有打工仔就於網上討論區大呻，表示因公司鍵盤聲音太嘈吵，於是用消費券自費購置一個靜音鍵盤，卻由於工作時太過安靜，被上司阿姐誤會他偷懶，令他大感無奈。（資料圖片）

該名打工仔於香港討論區上以「買咗靜音keyboard之後阿姐以為我偷懶冇做野」為題發文，指公司提供的鍵盤打字聲太嘈吵，而最近剛好派發消費券，於是自費購置一個靜音鍵盤。樓主指，自己前一天才開始用新鍵盤，但阿姐恰巧放假，所以並不知道他有新鍵盤。

樓主表示，到阿姐假期完結上班當天，自己因有點眼瞓去沖咖啡，卻被阿姐問到「係咪好攰要飲咖啡」。後來又被阿姐誤會他睡着了，「做做吓嘢阿姐突然擰轉問我係咪瞓着咗」。樓主大感困感，並即時回應阿姐指自己沒有睡着，卻被對方指是講大話，被誤會的原因竟是「聽唔到keyboard啲打字聲」。樓主最終解釋自己買了靜音鍵盤，又指「再篤埋畀佢聽先肯信我」。

有打工仔就於網上討論區大呻，表示因公司鍵盤聲音太嘈吵，於是用消費券自費購置一個靜音鍵盤，卻由於工作時太過安靜，被上司阿姐誤會他偷懶，令他大感無奈。（資料圖片/《我要準時下班》劇照）

樓主大感無奈，大呻「原來阿姐平時會聽住我有冇打字嚟判斷我係咪做緊嘢」，不禁覺得自己一直「俾人監視」。

帖文引發熱議，有網民對樓主遭遇大有同感，表示自己是管理層要「坐房」，亦曾被誤會：「啲細都以為我沒做嘢，所以即刻轉用機械鍵盤」。該網民指機械鍵盤「一啲都唔好用，但（好在）夠大聲仲有閃光」。

亦有人建議樓主買個打字聲音極響亮的紅軸或青軸鍵盤，指「打字有聲」便會有「存在感」，不怕上司誤會自己偷懶，「靜音keyboard 留番屋企用啦」。也有人笑言，提議樓主「下次一路打字，一路大聲讀出嚟你打緊乜！」此外有網民認為樓主自費買辦公用品，是非常「抵得諗」。