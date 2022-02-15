公司分組返工　WFH女同事1原因突回辦公室　網民諷：佢要有觀眾

WFH突然回公司，原來只是想曬命？本港第五波疫情大爆發，不少公司現時要求員工WFH，有網民指最近同事們分作兩批輪流回公司，但女同事昨日（14日）原本應該WFH，仍回到公司上班，令另一組同事大為不解。最終發現女同事「原來佢今日要返office收花...」，再大呻男友堅持要送，同事們難以理解為何不送上屋企。許多網民直言她是在示威，「收花最緊要有觀眾」，引起其他同事注意，而從結果看來女同事已經成功了。



網民指女同事明明WFH卻回到辦公室，原來是專程回去收花。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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樓主在香港討論區發文，稱公司實行「AB TEAM」制，即分兩組輪流回公司，每隔一星期換更。昨日（14日）有名女同事明明是WFH，卻特登回寫字樓上班，同事們大感不解，「因為平時最唔鍾意返office就係佢」。

真相原來是，女同事特意情人節回辦公室收花，「然後喺我哋面前講話叫咗男朋友唔好送，但男朋友堅持要送」，一眾同事聽到翻白眼，心想如果要送大可以叫男友送到她屋企。

網民笑言樓主未看透女同事意圖，「收花最緊要有冇觀眾」、「送花攞到返屋企就掉㗎喇，如果送返屋企不如唔好送」、「放上IG 打卡仲多人睇到啦」。而且女同事的招數明顯奏效，「佢成功引起樓主注意佢收花」，又笑稱是否「自己買」。然而，有留言質疑她這樣回公司收花是置另一組同事於危險，「佢知唔知點解要AB Team，就係唔想交叉感染」、「我係相信有咁黐線嘅女人」。

有網民分享，女生如果真的在公司收花，其實有不少壓力，他工作以來只見過一次，「個女仔雖然係化妝，但真係堅靚，又高瘦喎」，許多未婚同事都對她有意思，「佢收花後係唔太高興咁唉咗聲」，因為好多真靚女被同性排斥，若在公司未站穩陣腳卻高調收花，其實要承受不少壓力。

（香港討論區）

同場加映：疫情下速遞員無法入寫字樓 情人節鮮花放地等認領 網民：似清明2月14日情人節是送花表達心意的日子，但今年由於疫情嚴峻，速遞員都不能送入寫字樓送花，唯有把一束束花放在大廈門口，由收件者到來自取。惟這樣做便「出事了」，有網民笑言畫面似「路祭」、「情人節變清明節」，「我仲以為悼念緊邊個」。

網上今日瘋傳1張相片，指今年由於疫情嚴峻，速遞員送花都不能送入寫字樓，唯有把一束束花放在大廈門口自取。（網民楊善曜提供圖片）

過去情人節不時出現大束鮮花丟入垃圾桶的場面👇👇👇

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