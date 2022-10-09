睇蝕晒？女友着短裙去主題樂園　男友憂走光　網民嘲不如這樣穿…

【主題樂短／短裙】 女生去主題樂園當然會穿得漂亮，以便拍打卡照時表現自己最美一面。惟近日有男生發文指女朋友每次到主題樂園玩都堅持穿短裙，擔憂很容易走光，發文呻不明白及表示無奈。沒料惹來網民嘲笑，甚至建議他應該叫女友穿太空裝去才對。



大馬女神林明禎曾穿短裙遊香港迪士尼樂園。（林明禎ig圖片）

該男生在香港討論區以「我真係唔明點解女人去主題樂園玩都要著短裙？」為題發帖，指每次和女朋友到主題樂園玩，對方都喜歡穿短裙，但她明明平日不是常穿短裙的人，對此感到不解。他又稱明知去主題樂園就一定會玩機動遊戲，如過山車等，質疑「穿短裙不會不方便嗎？」。由於擔憂女友會「走光」，讓其他人「睇蝕晒」，他都會帶外套給她遮擋一下。樓主指女友表示因為要打卡，所以要穿得比平日更美，但他仍然不認同。

帖文一出馬上惹來網民熱烈討論，不少人都認為樓主太保守、「影靚相..難得去打卡當然要好好打扮」、「有打底就可以」。有網民對樓主的擔憂感到不解，「我不明為什麼會有人理會別人穿什麼去主題樂園」。

女朋友卻稱因為要打卡，所以想要穿得比平日更美去，（資料圖片）

另有網民揶揄樓主如果擔心的話，「應該穿全套太空裝去！」、「咁驚？鎖在家中就可以了」、「行山都有女仔著短裙高跟鞋」、 「機動遊戲可以唔不玩，影靚相打卡不能不影」。有人指其實去主題樂園玩都是想開心，男友擔憂女友走光亦不無道理，但只要做好防護措施就不用太擔心。