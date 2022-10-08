被鏡倒影出賣！女主播全裸換衫直播片瘋傳被嘲　1句回應獲讚高EQ

直播時真的要留意周圍環境，特別是鏡子角度！內地直播主網紅「秋美子」近日在抖音直播時，走到鏡頭外換衣服，卻沒留意到後方櫃子的半身鏡正對準其位置，令「秋美子」全裸換衣過程意外曝光。片段事後被轉載瘋傳，有酸民形容是「魔鏡事件」，揶揄「下次買個大一點的魔鏡吧，才能凸顯身材」。面對網民關注，「秋美子」發布一張自拍照片，寫上「沒事，繼續黑 #做自己的光」，獲不少網民讚「高EQ」。



內地直播主網紅「秋美子」近日在抖音直播時，走到鏡頭外換衣服，卻沒留意到後方櫃子的半身鏡正對準其位置，令「秋美子」全裸換衣過程意外曝光。（影片截圖）

鏡子倒影意外直播「秋美子」全裸換衣服過程▼▼▼

從網上流傳影片見到，「秋美子」原本穿着紅色洋裝，在鏡頭前律動身體，之後她回應紛絲觀眾留言時，提到「這（衣服）老氣」，於是順應要求到鏡頭外換上另一件藍色洋裝，沒料到因此「出事」。

畫面中「秋美子」走到鏡頭外一角換衣服，惟後方櫃子的半身鏡，正對準其位置，讓「秋美子」全裸換衣過程在鏡頭曝光。「秋美子」發現走光後繼續與粉絲互動，相當淡定。

「秋美子」發現走光後繼續與粉絲互動，相當淡定。（影片截圖）

片段事後被轉載瘋傳，被形容是「魔鏡事件」，更有人揶揄「下次買個大一點的魔鏡吧，才能凸顯身材」、「看了影片才來的」、「魔鏡呀魔鏡」。

面對酸民譏諷，「秋美子」以一張自拍照回應，寫上「沒事，繼續黑 #做自己的光」，獲不少網民粉絲讚「高EQ」，「不用理會酸民！」、「做自己，支持妳」、「加油」。