老公誤傳出事！美女主播劉芯彤「裸背泡湯照」瘋傳　7字爆笑回應

不怕神一般的對手，只怕豬一般的老公！台灣美女主播劉芯彤與老公到溫泉泡湯，其間叫老公拍下其背部全裸的泡湯照片，沒想到老公竟誤把裸背照片傳到朋友群組，讓劉芯彤直呼「我的股溝失守了」。網民看後笑翻，大讚「（老公）幫妳增添不少生活中的驚喜」。



台灣女主播劉芯彤與老公「火星人」感情甜蜜，常於Facebook分享她與老公的生活點滴。（劉芯彤Facebook）

台灣女主播劉芯彤與老公「火星人」感情甜蜜，常於Facebook分享她與老公的生活點滴，惟老公偶爾發生的問題亦令她很苦惱。劉芯彤上周六（9月24日）在Facebook發文講述與老公到溫泉泡湯經歷，指泡湯時全裸的她突然興起叫老公拍下自己泡湯模樣，並請老公拍完照片後把照片傳給她。但5分鐘後，劉芯彤仍未收到照片，便問老公「傳了嗎？」，詎料這時老公才驚覺把照片傳錯到朋友群組。

從劉芯彤上載的照片見到，當時她背部全裸對着鏡頭，近屁股位置則有打上巨大心形馬賽克遮掩重要部位。不過劉芯彤指出，這張相經後期「打格」，而老公傳送朋友群組的相「沒有愛心馬賽克」，直呼「我的股溝失守了」。

劉芯彤當時背部全裸對着鏡頭，近屁股位置則有打上巨大心形馬賽克遮掩重要部位。（劉芯彤Facebook）

劉芯彤又說，老公本身有嚴重老花，還好這次只是傳錯到朋友群組，「幸好不是親戚群組，不然以後怎麼面對親戚」。

不少網民看過帖文後笑翻，留言「老公懂得流量密碼」、「想炫耀老婆吧」、「其實火星人幫妳增添不少生活中的驚喜」、「就…送他回火星吧」。也有網民大讚劉芯彤身材好，感到羨慕，「朝聖美背女神」、「我很羨慕那腰」。亦有網民打趣問溫泉地址，「先不要管股溝的問題了！我想知道的是『這間溫泉』在哪裏呀」。