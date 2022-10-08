心心眼！牙醫逆天顏值引哄動　女患者勁嬌羞　網民：牙齒突然好痛

不少人都害怕看牙醫，但如果牙醫是名帥哥，你又會否改變想法？台灣有女生於網上發文分享多張帥哥牙醫的照片，表示「一個星期洗牙7天（也願意）」，帖文引來不少女網民哄動，笑言要一起組團去看牙醫，「哪家？先預約了」、「我牙齒突然好痛」、「牙醫恐懼症突然好了」。不過，這診所其實在杭州。



台灣有女生於網上發文分享多張帥哥牙醫的照片，引來不少女網民哄動。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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台女於fb群組「爆廢公社公開版」發文並上載7張照片，只見相中的牙醫正幫1名女病人看牙，他十分年輕、濃眉大眼，梳着一頭露額髮型，戴眼鏡和口罩也掩蓋不了帥氣，還對準鏡頭放電，令女網民心臟受不了。雖然女患者樣子被模糊化，但也可看出其中1張照片，患者正開心地笑着，狀甚幸福。

網民留言笑說「馬賽克都擋不住嬌羞」、「我一天敲斷一顆去回診」、「七天都根管（根管治療／杜牙根）也沒問題」、「每天都去拔牙，不到兩個月就拔光了，然後開始一顆一顆植牙」、「剛好我大兒子要矯正需要去牙科」、「這我要先在別家醫院美化好我的牙齒，再去看他的門診洗牙」、「應徵牙助最快」。

不過有網民表示牙醫太帥反而感難為情，「在帥哥面前張大嘴，我不如閉眼好了，很尷尬」、「牙醫太帥不能去這間，蛀牙多難為情」、「這我不行，在他面前張開嘴，讓他看到我的一口爛牙，我會很想死」、「再帥我一樣討厭牙醫」。有人則擔心脫口罩後有落差，「結果口罩拿下來嚇死人」、「口罩脫下來是暴牙」、「依照往常看過的，口罩拿下來落差很多」。

牙醫白袍和口罩上印有診所名稱「妍喜齒科」，據百度愛企查資料，診所去年底才成立，小紅書上設有專頁，但未發現該名男牙醫，亦有內地網民作介紹，形容設計得似咖啡店多於診所，有網紅光顧、「杭州顏值天花板」之類。