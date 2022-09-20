恐怖！擘大口洗牙驚見曱甴爬牙醫口罩　顧客嚇到彈起：怕飛入去

看牙醫是不少人的噩夢，而蟑螂也有很多人害怕，如果看牙醫同時遇上蟑螂，那恐怕會成為畢生難以忘懷的心理陰影。外國有女牙醫日前上載了一段幫顧客洗牙的影片後，竟意外爆紅成為名人，皆因影片中出現了1隻可怕生物 —— 巨型飛曱甴！只見飛曱甴鑽入她的面罩停留在她的口罩之上，隨後又飛向治療床的顧客旁，嚇得兩人放聲尖叫。不少網民看完影片都表示「以後不敢去看牙醫了」、「偏偏是不能合上嘴巴的時候，超怕蟑螂會飛進嘴裏」。



女牙醫努魯因西拉拍片紀念首次幫弟弟洗牙的經過，意外拍到1隻巨型蟑螂突然飛撲向她的口罩上，嚇到她失聲尖叫。（「inshyyrahh」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，21歲女牙醫努魯因西拉（Nurul Insyirah）當日的客人其實正是她的弟弟伊爾凡（Irfan），她原本只打算拍片紀念首次幫弟弟洗牙的經過，沒想到卻拍下意外的一幕，1隻巨型蟑螂突然鑽進她的面罩內，並飛撲向她的口罩上，而弟弟仍躺在治療床上大張着嘴等待檢查。

從影片可見，努魯因西拉正打算調整上方的光源幫弟弟檢查上排牙齒，突然發現有1隻蟑螂飛到了她的口罩上，嚇得她放聲尖叫。她手忙腳亂地把頭上的面罩脫下，然後雙手揮動，想把蟑螂撥開，這一系列舉動明顯嚇到了治療床上的弟弟伊爾凡。伊爾凡仍戴着遮光眼鏡，他先被姐姐的突然「瘋了似的」舉動嚇到，然後不明所以地看向姐姐，隨後繼續淡定地躺在床上照着鏡子看牙齒。

這時努魯因西拉不知道蟑螂夾在了手術袍的腰帶處，還離開了座位，站起來告知弟弟情況，並讓他檢查蟑螂會否在她身上。沒想到她一轉動上身，蟑螂便飛撲向治療床上，嚇到原本淡定的伊爾凡不再鎮定，而是整個人即時「彈起」並發出比努魯因西拉更高音的尖叫！

事發全過程：

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這段「姐弟尖叫二重奏」的影片被上載至TikTok不過短短數日，就已有近200萬人讚好。努魯因西拉表示她從沒想過會成為「名人」，她事後表示翌日回診所時發現蟑螂已經死了，「可能是嗅到酒精或者接觸到在診所的什麼化學材料」，而這是她第1次在診所看到蟑螂出沒。她又指自己一向討厭蟑螂，當時她已被蟑螂嚇到魂不守舍，幸好當日弟弟是最後1名客人，否則她也不知如何是好，「當天只檢查了弟弟的下排牙齒，上排牙齒只能再選擇其他日子檢查。因為弟弟心有餘悸，害怕在之後的檢查時，蟑螂會飛進嘴巴內」。

令努魯因西拉較為意想不到的是伊爾凡一向是她家的「殺蟲英雄」，不懂他這次為何會被嚇成這樣，「他在家沒有選擇，必須當我們的『英雄』，因為我和媽媽見到蟑螂就會逃回房間，只能交由他解決蟑螂」。

不少網民看過影片後都高呼恐怖，「看牙醫已經夠恐怖了，加上蟑螂根本是『加倍噩夢』」、「看影片時一直就想着：天啊！男孩你快合上嘴巴」、「超怕會飛進嘴裏，太嘔心了」。又有人表示外面的患者會被嚇到想改日子，「聽到這種尖叫聲，肯定會猜裏面正經歷什麼」、「外面的患者肯定很後悔選了今天檢查牙齒。」

（綜合）