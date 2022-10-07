港女坐的士放低手袋電話　欲折返家中取物　一落車司機即踩油開走

外出時要小心財物，特別是貴重財物還是跟身為妙！有女網民在社交平台發文，指日前在西貢村屋住所乘坐的士時，一上車發現遺留了東西，打算入屋取回再乘車，結果一下車，的士司機即踩油疾走，當時手袋、電話、銀包等全留在車廂內，即崩潰大喊求助，幸好有其他車輛幫忙攔截，才能取回私人財物，她又奉勸大家以其自身經歷為警惕，「有咩事都攬實自己嘅財物先」。



女網民日前在西貢村屋住所乘坐的士時，一上車發現遺留了東西，打算入屋取回再乘車，結果一下車，的士司機即踩油疾走，當時手袋、電話、銀包等全留在車廂內。（Facebook圖片）

「認住呢個司機！」該女網民在facebook發文分享疑遇到「賊車」的經歷，指前日（5日）透過叫車應用程式召的士，在西貢住所門前上車後發現遺漏了東西，遂向司機表示「想入屋攞返」，對方示意理解，她不虞有詐就放低所有私人物件在車廂內，包括手袋、電話、銀包等，「諗住9秒9衝入屋，攞完嘢就上番車」。

詎料她離開車廂後，司機即踩油疾走，嚇得她一路喊叫一路追，崩潰大喊「有賊呀、賊車呀」，直至追到村口，有人上前幫手，亦有其他車輛攔截，才取回所有東西，「我一個女人仔追車，跑到扭親腳同爭啲嘔」。事後樓主報警處理，惟因沒有財物損失而無法立案調查，她後來再次報案，則獲答應會轉交交通部處理。

網民表示，沒想到透過應用程式召的士都會發生此類「賊車」事件。（示意圖，資料圖片）

她承認一時疏忽放低財物在車上，「一時疏忽冇諗過20步以內嘅距離都可以咁癲，同埋係call（召）車，諗住穩陣，自己都冇戒心」，幸得好心人伸出援手，並奉勸大家「記得以呢件事為警惕」。

網民看完樓主的經歷都表示誇張，「光天化日咁大膽」，亦沒想到透過應用程式召的士都會發生此類事件，「你有佢資料架喎，點可能走得甩呀？」，並建議樓主向應用程式及的士總會投訴。