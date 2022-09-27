用預付App叫的士方便婆婆出入　司機博懵再收車費　被揭發咁反應

今時今日一機在手，外出乘車及付款也變得方便許多。有網民近日發文，指為了方便家中老人家外出看醫生，特意用預約平台代對方召的士並以信用卡預付車費，同時叮囑同行外傭毋須付現金。不過當家人到達目的地時，的士司機卻「搏大霧」要求收取車資，被事主揭發才辯稱「唔知」及即時退還車費，又以粗言回罵，更即時關上車門急急駛走，幾乎弄傷事主。帖文引來網民討論，不少人批評涉事司機為害群之馬，又建議事主向預約平台投訴跟進。《香港01》就事件正向涉事預約平台查詢。



有網民近日發文，指用預約平台代年長家人召的士並以信用卡預付車費，惟司機到埗後疑刻意欺騙長者，要求對方以現金繳付比咪錶金額更高的車資。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名女網民昨日（26日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指昨日因婆婆要看醫生，為了方便對方出入，便在預約平台召的士讓婆婆及同行外傭由秀茂坪曉光街乘搭往旺角。由於使用預約服務時，事主已選用信用卡繳付113.6元的車費，她之後便提醒外傭只需帶婆婆乘車便可，「已經通知咗姐姐唔使畀錢個司機」。

不過到達目地的時，事主發現婆婆與外傭遲遲未下車便感懷疑，「離遠見到佢架車開咗門，但係好耐都未落車，我即刻衝過去睇下咩事」。外傭見事主走近，便指的士司機要求她付咪錶車費更高的100元作為車資，「個司機話錶$91，叫我阿婆畀$100佢」。

事主見狀大怒，質疑司機有意欺騙婆婆及外傭，頓時直斥司機及提出報警。而對方疑見事敗，一直辯稱「唔知」她已付款，向她繳還100元，但同時以粗口回罵並急急關上車門離開，「我一行埋去，佢已經知衰攞返$100出嚟，不過加埋啲粗口囉」，其間更幾乎夾到事主的手。

事主直言，使用預約平台召車只為方便婆婆，強調非因「貪平」，又稱預約的士的車費實際上比按錶收費更高，怒斥涉事的士司機有意欺騙老人家。（示意圖/資料圖片）

事主直言，使用預約平台召車只為方便婆婆，強調非因「貪平」，又稱預約的士的車費實際上比按錶收費更高，「因為的士4分鐘有車，私家車要10幾分鐘。錢唔係問題，係要方便老人家唔使攞錢出嚟，如果貪平我call八折啦」。她怒斥涉事的士司機有意欺騙老人家，「其實都唔期望佢有咩服務，但係就唔係咁樣呃錢法」、「你個X街！老人家錢都呃！小心啲揸車呀！因住收尾個幾年呀！」。

帖文引起討論，不少人也質疑涉事司機刻意欺負老人家，「收錢哪裏有不知道丫，收完錢再收，見到老弱婦孺便欺負」、「這點司機打電話去投訴他啦，害群之馬」。亦有同業建議事主向預約平台投訴，甚至報警跟進，稱相關情況已足夠令涉事司機被停用帳戶，「我係開的士嘅都好憤恨呃乘客嘅同行，做壞晒成個行業個名，瘀血一定要清除，支持你一定要喺apps裏面舉報佢」、「呢次我都支持你報警，司機開車夾到你隻手，之後仲想不顧而去」。《香港01》就事件正向涉事預約平台查詢。