男友霸氣護花　怎知「搭訕陌生人」竟是她爸爸　當下即道歉已太遲

大多數男性對於自己的女友都會有保護慾，有一名女網友發文表示自己的男友把爸爸誤認成要搭訕她的陌生人，因此一出口便詢問對方為甚麼要騷擾，這事惹得女事主老爸非常不高興，



許多網友紛紛建議女事主的男友要真誠道歉，之後口氣要有禮貌，不過也有人認為女事主男友是基於保護對方反而很加分。

這男友要獲得女友爸爸的原諒，看來也不易啊！（按圖了解）

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女網友在Dcard上發文表示，今天男友把爸爸誤認成想要搭訕的陌生人，女事主男友直問她爸為甚麼要騷擾，事後一陣尷尬。女事主補充，雖然男友當下有道歉，但女事主爸爸現在很不看好他，甚至家人對他的第一印象就這樣毀掉了，更是大嘆「這段感情是不是注定走不遠？」

但有網友認為女事主男友劈頭就問騷擾其實不禮貌，若能委婉說話比較不會反感，建議語氣上可以改為「不好意思，請問找我女朋友甚麼事嗎？」，許多網友紛紛贊同「請先詢問後再決定怎麼做比較好」、「對男生來說這跟猴子沒兩樣，更何況還是她爸，其實有更成熟的方式可以應對」。

許多網友紛紛回覆：

．「建議還是好好道歉，幫男友撒撒嬌說說好話，希望爸爸能夠理解，男友也能學到一課」

．「東方文化，送禮請客加道歉」

．「這個男朋友做事魯莽，要是我是妳爸爸，我也不放心」

．「行為是好的，但是言語可能要改善」

．「看起來當下態度很糟糕」



也有其他人持不同意見表示：

．「還好吧，是我的話就會想說這男的不錯會保護我女兒」

．「我覺得這樣妳爸應該要很欣賞他吧，他保護妳不被騷擾耶」

．「在不知道對方是爸爸的情況下，不客氣我覺得其實沒甚麼」

．「代表爸爸年輕才會誤認」

．「我爸要是因為這樣對我男友印象不好，我才懶得理他咧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】