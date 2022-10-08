男友父母突襲約食飯　女生留家休息被批無家教　1個決定戀情玩完

【情緒勒索】與另一半家長的關係從來不易處理，一不小心可能留下壞印象影響情侶／夫婦的感情，但是否就該委曲求全？有台灣女生發文指男友的父母突然遠道而來邀約一起吃飯，因為周日放假她不想出門，打算在家休息。男友便如實告知父母說「她說想在家休息，今天不出來」，惹來父母不滿，批她沒禮貌及無家教。女生被勸要向男友父母致歉，她頓時感到不解，認為自己只是拍拖而非出嫁，更加不是應該隨傳隨到，亦不應屈服於男友父母的情緒勒索，最終在冷戰後提出分手，其決定獲網民力撐。



女生因想留家休息而沒有應邀跟男友父母一起吃飯，惹男友父母批評她無家教。（《BB來了》劇照）

該女生在台灣Dcard討論區以「男友爸媽說我不跟他們吃飯很不懂事」為題發帖，指跟男友交往一年多，會時常陪他回家探望父母。到他家時也有幫忙做家務及陪伴聊天。然而有日男友的父母從台北來找他，男友便問她要不要一起吃飯，但當天是周日，女生跟男友沒有約會，她也不想出門，打算在家休息，男友竟然毫不保留對他父母直說她想休息就不出來，惹來父母批評女生無家教。

男友父母說女生很沒禮貌，寧願在家也不願意跟他們吃飯，「以後還怎樣當人家媳婦？」。而男友事後把父母的話原封不動告訴女生，原意是想勸下次儘量抽出時間，或傳個訊息跟他爸媽道歉。惟女生認為自己沒錯，不明白為什麼自己需要道歉？如果男友這麼怕父母生氣，當下直接找理由推搪就好，為什麼自己講了實話被罵，還要她配合？

男友父母批評女生不懂禮貌，不知以後要怎樣當人家媳婦。（《BB來了》劇照）

女生認為事先沒有約好，而男友父母突然跑來說要約吃飯，加上她與男友也不是住在一起，質疑「周日想廢在家有什麼錯？」。她又稱自己只是女朋友，還不是媳婦，就算是媳婦，也沒有義務隨傳隨到，因而感到無奈，直言：「沒有人一定要當你家媳婦，說我沒禮貌就算，憑什麼說我沒家教？我的家教還輪不到他們評頭論足」。

男友後來跟她冷戰，女生不懂他為什麼生氣，自己父母不能擺平，還一直說會對她有不好印象，要她傳短訊或是下次見面時主動提起再道歉。女生質疑雙方只交往一年多就這樣，以後還怎樣相處，「是不是該讓他們去找個有禮貌又家教好，又可以隨傳隨到的女孩？」

女生其後更新帖文，表明已跟男友直接提出分手，又稱明白到「因為這種事情分手可能很莫名，但我不想以後變成幫隊友擦屁股的苦命媳婦，誰想要就撿走吧」。

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都認為，「男友太豬隊友，無法覺醒，建議放生，不然未來會有更多機會要去道歉」、「放生對方吧，以後結婚肯定也不會幫你」、「又笨又幼稚 ，不會保護另一半，這種人不能嫁」。

一段戀情因為男友家長的情緒勒索而告吹，有網民批評「他爸媽也太自我中心，把自己當皇上皇太后？召見你就一定要到？」、「別人的時間就不是時間？憑什麼管別人私人時間做甚麼」。但亦有網民指女生亦該明白長輩心情，「很多長輩都會有這樣的想法，錯的是你男朋友」。