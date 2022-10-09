東涌活春宮影片瘋傳│男女疑公然口交　被拍片曾望鏡頭　觀眾：OMG

東涌一對男女光疑在天化日之下，在公園的公眾地方上演「活春宮」。周六（10月8日）網上瘋傳1段影片，有傳事發地點是東涌東薈城附近，影片見到一對男女在公園的長櫈上有所動作，只見男子站着，女子坐在櫈上身體傾前，頭部埋在男子胯下，2人身體配合地晃動，疑正進行口交。遠處有人見到情況後拍攝，其間夾雜粗言穢言在評論，大叫「Oh My God」、「望呢度」，又曾歡呼吶喊「加油」。男子疑察覺到被人拍攝，但仍然懶理及繼續動作，更曾望向鏡頭，似乎不介意有人「觀戰」。其後女子更站起來與男子緊抱擁吻。

片段惹來網民熱議，有人直斥在他們在公眾地方做作性交行為十分不雅。過去亦曾有情侶在公眾可見地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾指出，相關行為已屬違法，又提醒散布影片罪責可能更重。



一對男女疑在東涌東薈城附近的公園做出疑似口交動作，影片在網上瘋傳。（影片截圖）

網上瘋傳的影片長1分46秒，當時陽光普照，鏡頭內不見公園有其他人出沒，但長櫈前是樓梯通道，不遠處則相信有行人通道，料不時有途人行經。只見1名身穿黑衣白裙的女子，與身穿粉紅上衣、橙色短褲，孭長黑色肩袋的男子在長櫈位置，其中男子站着面向女子，女子則坐着身體傾前，頭部埋在男子胯下，男子抓着女子後腦頭髮，2人身體同步擺動，疑正進行口交。

影片相信是在不遠處的行人道上拍攝，有多名男女在鏡頭後大叫，爆粗直斥「黐線」，又大叫「望呢度」、「喂，唔好亂搞」、「射未啊」，其至大喊「加油」、

「Oh My God」、「返屋企啦」，又指「香港地方地少人多」。男子疑聽到呼叫聲，一度望向鏡頭，但動作未有猶疑，現場有人則大叫「繼續吖」。該對情侶疑完事後，女子便站並拉起口罩，隔着口罩跟男子緊抱熱吻，似乎不介意有觀眾在場觀看。

一對男女疑在東涌東薈城附近的公園做出疑似口交動作，男子疑聽到有人叫喊仍然繼續，更一度望鏡頭。（影片截圖）

過去亦曾有情侶在公眾可見的地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾評論事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2000元及監禁6個月。

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交，並將影片散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，則被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任。但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。