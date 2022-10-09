超驚駭運輸方式！床褥放車頂靠乘客伸手出車窗抓着 網民：好危險
撰文：夏洛特
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人多好辦事？日前一段「床墊放在行駛的車子上方」的影片在網上廣泛流傳，有台灣網民發文，指在馬路上看到有人以「與別不同」的方式運送床墊。只見幾隻手高舉着從車窗伸出，拼命抓着車子上方的床墊，而床墊並未以繩索綁着固定在車子上方，僅憑車內乘客的臂力抓住。影片引起網民關注，有人打趣地說「真的找來了好幫『手』」，亦有人斥責他們危機駕駛，影響道路安全。
有台灣網民在facebook專頁「爆廢公社」發文，稱駕駛時發現前方車輛有異，於是拍下影片並配文「當你買床，沒有宅配服務時……」。從影片可見，車頂上方放置了一塊比車身更闊的床墊，驟眼一看已是十分危險。誰知細看更令人心驚，只見車廂中伸出4隻高舉的手抓住床墊的4個角，原來床墊並非用繩索固定，而是單靠車內乘客以臂力抓住。
帖文在網上被廣傳，短短8秒的影片已有逾10萬次觀看次數，並引來網民熱議。不少人都高呼震驚，「竟然有這種操作」、「就為了省運費，至於這樣嗎？」、「好兄弟才會出手相助」、「手還好嗎？」；亦有人打趣地以「因禍得福」、「全家幅」的國語諧音留言，「因貨得扶」、「好一幅全家扶的幸福場景！」。
然而，有不少網民都譴責涉事車輛的乘客，亦由於車子的4個車窗皆有人伸出手來扶着床墊，不少人都懷疑司機是單手駕駛，另一隻手抓着床墊；有人就怒斥他們為了一己之私，罔顧道路安全，「這應該也要算公共危險罪」、「這很危險，會害到後面的人，太過份了」、「這紅單不少張喔」。