超驚駭運輸方式！床褥放車頂靠乘客伸手出車窗抓着　網民：好危險

人多好辦事？日前一段「床墊放在行駛的車子上方」的影片在網上廣泛流傳，有台灣網民發文，指在馬路上看到有人以「與別不同」的方式運送床墊。只見幾隻手高舉着從車窗伸出，拼命抓着車子上方的床墊，而床墊並未以繩索綁着固定在車子上方，僅憑車內乘客的臂力抓住。影片引起網民關注，有人打趣地說「真的找來了好幫『手』」，亦有人斥責他們危機駕駛，影響道路安全。



有台灣網民駕駛時發現前方車輛上方被放置了一塊比車身更闊的床墊，而床墊並非用繩索固定，而是單靠車內乘客以臂力抓住。（「爆廢公社」影片截圖）

有台灣網民在facebook專頁「爆廢公社」發文，稱駕駛時發現前方車輛有異，於是拍下影片並配文「當你買床，沒有宅配服務時……」。從影片可見，車頂上方放置了一塊比車身更闊的床墊，驟眼一看已是十分危險。誰知細看更令人心驚，只見車廂中伸出4隻高舉的手抓住床墊的4個角，原來床墊並非用繩索固定，而是單靠車內乘客以臂力抓住。

帖文在網上被廣傳，短短8秒的影片已有逾10萬次觀看次數，並引來網民熱議。不少人都高呼震驚，「竟然有這種操作」、「就為了省運費，至於這樣嗎？」、「好兄弟才會出手相助」、「手還好嗎？」；亦有人打趣地以「因禍得福」、「全家幅」的國語諧音留言，「因貨得扶」、「好一幅全家扶的幸福場景！」。

然而，有不少網民都譴責涉事車輛的乘客，亦由於車子的4個車窗皆有人伸出手來扶着床墊，不少人都懷疑司機是單手駕駛，另一隻手抓着床墊；有人就怒斥他們為了一己之私，罔顧道路安全，「這應該也要算公共危險罪」、「這很危險，會害到後面的人，太過份了」、「這紅單不少張喔」。

（爆廢公社）