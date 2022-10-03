太好瞓！男客瞓2萬蚊床墊秒睡着扯鼻鼾　店員關燈蓋被後續惹哄動

做個精明消費者，當然要親身試過才知好不好！內地1名男子日前到床上用品店要買床墊時，不知道是床褥太舒適抑或實在太疲累，躺上去試一試效果時就不小心睡着到打起鼻鼾。最有趣的是店員見狀不但沒有叫醒他，還貼心地關燈及為他蓋毯，事後男客人睡醒就花了1.9萬元人民幣（約2.1港元）購下床墊回家。



內地1名男子日前到寢具店要買床墊時，不知道是床褥太舒適抑或實在太疲累，躺上去試一試效果時就不小心睡着到打起鼻鼾。（影片截圖）

據內地媒體報道，事發於9月29日，浙江麗水1名男子到1間寢具店看床墊，他看中了其中1款床墊，欲躺上去試試效果，結果舒服得不小心睡着了，還呼嚕呼嚕的打起鼻鼾來。

店員後來亦發現男子睡着了，遂主動把燈關掉，並找來1件毛毯幫他蓋上。結果男子醒來後二話不說把床墊買下，承惠1.9萬元人民幣。

事件引起網上熱議，網民都對床墊的品質充滿信心，「躺下就能睡就是好床」、「我想知道是什麼牌子的床墊，我也想躺下就睡着」；又笑言「給這哥打個碼吧，全網都看到他睡姿了」、「土豪，一萬多的床墊說買就買」。有人則大讚店家的銷售手法「店家貼心服務打動了這個男子，這才是銷售的較高境界」、「真正關心用戶睡眠質量，尊重用戶體驗的商家」、「將心比心，再說舒服的睡了一晚，必須拿下這個床墊！」。