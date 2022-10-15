網傳「清水洗頭禿頂變濃密」　事主現身澄清　提生髮秘訣3步驟

男人最痛莫過於「點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？！」。內地一則「男子堅持半年清水洗頭，從禿頂變滿頭黑髮」為題的影片被瘋傳，一度登上熱搜。該男子其後向媒體澄清，認為網友理解有誤，指自己不是單靠不用洗頭水生髮，他繼而親揭自家生髮秘訣，原來要從生活習慣及飲食方面加以配合，才使原本禿頂的位置重新長出頭髮來，但有醫生提醒相關方法，因應各人不同體質成效有異。



根據內媒報道，網上影片「男子堅持半年清水洗頭，從禿頂變滿頭黑髮」被瘋傳，一度成為熱搜，惟拍片者39歲王先生現身說「髮」，向傳媒澄清並非只靠清水洗頭便可生髮。他指自2017年，頭頂開始出現脫髮問題，禿頂情況漸現。經診斷後發現屬雄激素性禿髮，或稱為雄性脫髮或脂溢性脫髮。

王先生為了不讓情況惡化，開始從網上自學營養知識，發現自己一直的生活習慣十分惡劣，因工作晚間應酬多，常喝酒，以致捐血時檢驗都不達標。

但自去年底，他開始嘗試改變生活習慣，早睡早起，並加強運動鍛煉身體，注重飲食，應酬少了，連酒也少喝。他表示自今年4月，開始不用洗頭水，只以清水洗頭，試了半個月之後，感覺頭髮不再油膩，紅腫也消失，而３個月後，原本禿髮的地方重新長出頭髮來。

男性脫髮實在對外觀有影響。（《少林足球》劇照）

王先生認為網友以為不用洗頭水洗頭便可改善脫髮，理解上有偏差。他強調還要從生活習慣3方面着手，包括多做運動；改善飲食如減少攝取糖份、飲食清淡，不吃煎炸食物，以煮及蒸為主；以及改變作息時間。

內地中醫醫院皮膚科醫生蔡翔指出，從影片看到王先生的脫髮區並非完全恢復，只是比以前濃密一些，而對方提到控糖、控制飲食及規律作息，確是有幫助，但能否長出新髮，則體質因人而異。