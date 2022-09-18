鬼剃頭｜青少年屬發病期　精神科醫生教分3種同壓力相關脫髮問題

文：精神科專科張正平醫生

鬼剃頭是常見的脫髮種類，患者的頭髮會局部出現一個如5蚊硬幣般大小的禿頂情況，坊間甚至有傳鬼剃頭是撞邪所致！Gofever高燒編輯邀請了精神科專科張正平醫生，為大家談談鬼剃頭、壓力性脫髮及拔毛症這3類脫髮類型，原來背後都可能與情緒壓力問題有關！



鬼剃頭在醫學上稱為「斑禿」（Alopecia），患者的頭髮突然間會局部性出現一個如5蚊硬幣般大小的禿頂情況，有部分患者甚至在眼睫毛及眉毛位置亦會出現脫髮情況。（網上圖片）

鬼剃頭並非撞邪！壓力過大或會誘發鬼剃頭？

精神科專科張正平醫生表示，鬼剃頭在醫學上稱為「斑禿」（Alopecia），患者的頭髮突然間會局部性出現一個如5蚊硬幣般大小的禿頂情況，有部分患者甚至在眼睫毛及眉毛位置亦會出現脫髮情況。對於坊間有傳鬼剃頭是撞邪所致，張醫生回應指，其成因主要是患者免疫系統出現問題，導致頭髮毛嚢被自身免疫系統攻擊而出現脫髮情況。雖然暫時無法證實壓力直接導致「斑禿」，不過不少專家均認為情緒壓力是其中一個重要發病因素。另外，家族遺傳亦會增加鬼剃頭出現的機會。

中學生亦會出現鬼剃頭

張醫生續指，任何年紀的人士都有可能出現鬼剃頭情況，但主要發生在青少年至30多歲人士身上，他曾處理過的中學生患者便曾因為壓力過大而出現鬼剃頭現象。至於鬼剃頭的治療方法，張醫生指，如果情況不是太嚴重，患者可先採取觀望態度（watchful waiting），大部分患者在幾個月至1年內都能自行痊癒並長出正常頭髮。在這段期間保持心情放鬆，維持良好生活習慣亦會對病情有幫助。如果情況嚴重或持續沒有改善，便須轉介至皮膚科醫生作跟進，有些個案甚至須要局部注射類固醇等藥物於脫髮部位，抑制免疫系統以減低對毛囊的損害。

如果鬼剃頭情況不是太嚴重，患者可先採取觀望態度，大部分在幾個月至1年內都能自行痊癒並長出正常頭髮。（網上圖片）

產後婦女及厭食症患者容易出現壓力性脫髮

除了鬼剃頭外，「壓力性脫髮」（Telogen Effluvium）同樣與情緒壓力問題有關。張醫生解釋，壓力性脫髮的患者會在短時間內較平時大量脫髮，嚴重的情況可以是平時脫髮的3至4倍。成因主要是因為患者受嚴重精神刺激或身心壓力過大，從而影響毛髮生長週期，使毛囊提早進入休止期，導致大範圍大量脫髮。除了情緒困擾，產後婦女荷爾蒙變化、體重急劇下降或營養不良等等身體因素都可能令身體出現壓力性脫髮。有研究指出，新冠患者在康復後亦容易出現這種脫髮情況。壓力所導致的脫髮可以通過減壓及情緒管理而得到改善。

「拔毛症」你聽過未？患者不受控地拔去頭髮！

最後一類與壓力問題有關的脫髮問題是「拔毛症」（Trichotillomania）。張醫生指，拔毛症和強迫症屬於同一組別疾病，患者會反覆出現不能抗拒的衝動去拔自己的頭髮或眉毛，最終導致脫髮問題。拔毛症的成因主要是與精神壓力及情緒困擾有關，至於治療方法主要透過處方抗焦慮藥物及進行心理治療去改善情況。

最後，張醫生提醒大家，脫髮有不同類型，而且導致脫髮的成因眾多，如果大家持續出現脫髮問題而情況又未有改善，應及早求醫作檢查診斷。如發現情況與精神壓力及情緒困擾有關，或需要透過心理及藥物治療，控制情緒才能有效改善脫髮問題。