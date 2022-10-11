外傭不懂粵語兼多甩漏　港媽耐心1招解決　網民：容忍度最高僱主

遇到好僱主是褔氣，願意從零開始教導，並循循善誘確實難得！有僱主在社交平台分享，近日聘請了全無經驗、不懂粵語的印傭，遂決定由零開始教起，親身示範所有家務，包括清潔、煮飯及照顧兒童，並貼心製作「有圖時間表」，逐項跟住做，雖然仍發生多次「大頭蝦事件」，但認為總要讓外傭慢慢適應，網民都大讚她是絕世好僱主，「相信佢係全香港容忍度最高嘅僱主」。



港媽為了讓印傭容易上手及記得日程，遂製作了「有圖時間表」，圖文並茂列出每日的特定時段需要處理的工作及步驟。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指近日聘請了海外印傭，完全沒有經驗，主要職責包括日常清潔、照料一日三餐及照顧2歲大兒子。她表示「預咗溝通唔到」，並要由零教起，故此自行請假一星期，親身向印傭示範所有家務，「落手落腳教晒所有嘢，再要佢做返畀我睇」。

樓主為了讓印傭容易上手及記得日程，遂製作了「有圖時間表」，圖文並茂列出每日的特定時段需要處理的工作及步驟。但時間表推出後，印傭仍有很多甩漏，於是再製作多1個圖表，「要佢做完就剔格仔」，結果對方的工作情況大有改善，大家相處亦很融洽。

港媽製作的時間表推出後，印傭仍有很多甩漏，於是再製作多1個圖表，「要佢做完就剔格仔」，結果對方的工作情況大有改善。（FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

她在帖文中還分享數件印傭姐姐的「大懵事件記」，包括開冷氣時忘記關窗、出街忘記戴口罩，以及連續4晚忘記關燈睡覺，「所以請海外（僱工）真係要畀多啲時間佢哋適應新環境同生活習慣。

網民看完樓主的分享都紛紛讚好，大讚她很有耐性及有心機，「相信佢係全香港容忍度最高嘅僱主」，亦認同新手外傭要慢慢教，「真係要畀時間及耐性，最緊要聽話肯做」、「公司都有迎新堂上啦」；又認為樓主的方法很有效，「唔使喺度估點做，佢講埋你知」、「指引好清晰，好用心呀！」；甚至有人希望樓主能分享圖表，「好正，好似幼稚園個啲」、「好想求分享圖片，簡單易明，我打文字版，今日新姐姐睇到好驚」、「都係啱啱新請咗個海外，一樣照顧兩歲大個仔，暫時都係溝通唔到，好需要你呢個表」。

樓主其後回覆網民留言稱，笑言自己的確曾任幼稚園老師，但謙稱這些圖表人人都製作到，只是需要時間，稍後會上載圖表檔案供大家下載。