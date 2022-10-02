請到好外傭！萬能姐姐1打2照顧無怨言　染疫康復後猝逝令港媽悲痛

不少僱主也大呻請外傭猶如一場賭博，請到好姐姐如同中獎般幸運。有港媽分享指2年前剛分娩，坐月期間聘請1位剛完約的菲傭姐姐，大讚對方猶如超人般萬能，除了將家務打理得井井有條，更能「1打2」照顧她的2名子女。港媽與姐姐建立了深厚感情，可惜只有40多歲的姐姐感染新冠肺炎康復後3個月突然猝逝，令一家人悲痛不已，故特意發文感謝姐姐的付出。



有港媽分享指2年前剛分娩，坐月期間聘請1位剛完約的菲傭姐姐，大讚對方猶如超人般萬能，可惜只有40多歲的姐姐感染新冠肺炎康復後3個月突然猝逝，令一家人悲痛不已。（《金宵大廈2 》劇照）

「感激姐姐對我家22個月嘅照顧。」該名港媽於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，指2020年疫情最嚴重期間，她剛生完孩子，於坐月期間聘用了1名剛完約、40多歲的菲傭，「即使佢冇湊初生經驗我都即請，因為我屋企2大1B、2貓1狗，邊有咁易請到本地，即刻去入境處辦手續」。

港媽形容，姐姐表現超乎首次聘請外傭的她的想像，「主動、醒目、勤力、從不偷懶、誠實有愛心，幫我打理屋企井井有條」，令她從不費心。翌年港媽再度懷孕，姐姐即使要「1打2」照顧兩名小孩及負責大小家務亦毫無怨言，令她不禁大讚對方萬能如超人，「自問我都做唔到」。

港媽指，姐姐除了將家務打理得井井有條，更能「1打2」照顧她的2名子女，一家與對方建立了深厚感情。（《金宵大廈2 》劇照）

港媽一家與姐姐建立了深厚關係，姐姐願意無條件續約更是令她非常開心，「見個個都好愁，俾人揸住條頸咁續約」，原以為一切也非常順利，可是晴天霹靂，姐姐感染新冠肺炎康復後約3個月突然猝逝。港媽一家頓時陷入混亂及傷痛，「一邊忙處理後事，一邊冇咗個好幫手。我同姐姐關係太好，我真係好傷心，我願意為佢做好每件事」。

為了報答姐姐的付出，港媽不但幫忙處理身後事，亦出席姐姐的安息禮拜，與對方的教會朋友相處後發現，姐姐的友人同樣是友善、樸素的好外傭，感慨自己未能像其他僱主一樣，與好外傭繼續合作，「點解我哋冇咁嘅福分？」。

為了報答姐姐的付出，港媽幫忙處理對方身後事，坦言只望日後生活順利，舊姐姐在天之靈會保祐她的一家。（《金宵大廈2 》劇照）

家中的混亂狀況持續了約3個月，港媽指日前新聘用的姐姐終於到埗，雖然工作表現「沒比較沒傷害」，但她沒想到女兒與新姐姐出乎意料地一見如故，「阿囡第一日竟然超鍾意新姐姐，會飛撲埋去同佢玩」。她坦言只望日後生活順利，舊姐姐在天之靈會保祐她的一家。

不少網民看過港媽的經歷，也為她感到可惜，直言遇上好姐姐非常難得，又鼓勵她和家人走出傷痛，「你呢段經歷好感人，多謝你分享畀大家聽。希望舊姐姐R.I.P.，在天堂快樂自由，偶爾俯首窺看你們家，然後會心微笑」、「咁年輕就走咗，希望佢屋企人能夠支持得到」、「祝福兩個姐姐同你哋一家」。