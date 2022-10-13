大學女教師神仙顏值爆紅　學生讚上堂生動貼地　原來係教呢一科！

要提高學生出席率，除了生動的教學方式，老師的顏值都可能是賣點之一。內地一名大學女教師近日在網絡上爆紅，臉蛋清秀、皮膚白皙的她被誇讚為仙女級的美顏，網民都紛紛詢問上課地點及時間，想特意去旁聽見識一下。



網絡流傳一段大學美女老師上課時的短片合集，只見樣子甜美的她笑容滿滿地在講台上教學，片段中還收錄了她在課堂上淺淺地笑說「我覺得都不年輕了」，影片隨即引起網上哄動。（微博影片截圖）

網絡流傳一段大學美女老師上課時的短片合集，只見她一頭黑色長直髮、小小鵝蛋臉、高挺鼻子，穿着一件黑西裝，保持甜美笑容地在講台上教學，片段中還收錄了她在課堂上淺淺地笑說「我覺得都不年輕了」，影片隨即引起網上哄動。

原來片段中的女老師是在河南開封科技傳媒學院任教，教授「毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論」的學科，其學生大讚她講課生動而且貼地，教學很完美，上了一次還想再上。

短片一度登上微博熱搜榜，網民都慨嘆女老師真的很漂亮，拍得上明星藝人，「又美又有頭腦！絕絕子」、「去看老師的比上課的多」、「下頜線簡直比我中午規劃吃什麼還要清晰」、「我只看上她濃密的黑髮」，亦有人笑言「漂亮的老師不如期末毛概會透題的老師」。

女老師一夜爆紅後，河南開封科技傳媒學院人事處的工作人員回應傳媒查詢稱，這名老師姓張，本科畢業於河南師範大學，碩士畢業於河南大學。張老師今年暑期剛畢業，並通過學校招聘，入職馬克思主義學院。馬克思主義學院教研室的李主任表示，張老師目前負責大學二年級的「毛概」通識課授課，「她長得很漂亮，個子也高，同學們都挺喜歡她的」。