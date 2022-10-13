驚！女子生腎石入院　醫生驚揭天生4個腎+4條輸尿管　個個有腎石

生腎石是許多人的噩夢！湖北武漢有女病人因為腎結石痛到入院，醫生檢查時意外發現她的泌尿系統異於常人，擁有「雙倍配置」天生有4個腎、4條輸尿管，每個都有直徑逾1.5厘米長的結石，最大的直徑達2厘米，最終要做微創手術清除所有結石。醫生指天生4個腎和胚胎發育過程異常有關，反而會令結石發生機率大增，但若多出的腎如能正常，就只需定期身體檢查。



內地女子因為腎結石入院，意外發現她天生有4個腎和4條輸尿管。（微博影片截圖）

內媒報道，湖北武漢66歲的吳姓女士日前因腎結石入院，她1年來總覺得腰部酸脹不適，以為是腰椎間盤突出的舊患問題，用藥貼等方式紓緩。直至半個月後腰痛發作，持續5天未有改善，右邊「像刀絞一樣疼痛」，家人馬上送她院，醫生檢查時意外發現她的泌尿系統異於常人。

長江航運總醫院泌尿外科副主任醫生陶維雄展示病人的電腦掃描（CT掃描），表示吳女士有4個腎臟、4條輸尿管，不過4個腎並沒有強化到腎功能，反而長滿結石。他指這是胚胎發育過程中出現發育異常，導致兩邊都分化成2個腎。

醫生做CT掃描後，發現吳女體內有4條輸尿管。（微博影片截圖）

這樣的雙倍配置令每個腎都有輸尿管連接，反而令結石發生機率大增，4個腎都長了直徑逾1.5厘米的結石，右上側輸尿管上段還有顆直徑近2厘米的結石阻塞。主任醫生魏世平指，大量臨床數據顯示重複腎畸形的病人中，往往會合併重複輸尿管畸形，一旦受結石梗塞，引發積水及感染的機率會大增，亦會增加手術難度。

吳女士受腎結石梗塞影響，入院時已出現劇烈腰痛不適、輸尿管擴張積水、多腎臟積水等病症，最後以微創式手術解決，用經皮腎鏡和輸尿管軟鏡雙鏡鈥鐳射碎石取石，全數清除多顆結石。

10月8日，吳女士出院時還自嘲自己比人多腎和輸尿管，但從沒享受過益處。魏醫指，多出來的腎及輸尿管如功能正常，沒有明顯臨床問題，只需定期身體檢查；但若出現內臟引發的病變，如劇痛、結石反覆發作、積水，損害到腎功能時，就可能要手術處理。如病人出現不明原因腰部脹痛，就應求醫；若不痛但體檢發現有腎石，仍應再求醫檢查。

另外，醫生再提醒民眾平日要注意多喝水、飲食均衡，若容易出現結石或有結石病史，應避免高植物蛋白、高脂肪飲食，嚴格控制攝入含鈣、草酸豐富的食物。

網民驚訝原來比人額外多2個腎不是好事，「4個腎，夠她疼的了」，又好奇為何吳女士這麼多年來都沒有發現身體異常，「這是畸形可不是雙倍配置」、「這只能怪身體構造吧，唉」，還有不少曾受腎石困擾的網民呼籲大家要多喝水。

（綜合）