恐怖偷活腎！人妻腹痛求醫驚覺一邊腎臟竟消失了　調查揭心寒真相

如果突然不見了一邊腎，你會有何反應？印度一名31歲人妻近日因為腹痛到醫院求診，沒想到檢查發現她的一邊腎臟竟消失不見，調查才發現心寒真相 ── 原來她的丈夫於4年前趁她做手術時，偷偷把其腎臟賣掉賺錢，丈夫更已與「小三」結婚，拋棄糟糠。目前丈夫已被拘捕。



印度一名31歲人妻近日因為腹痛到醫院求診，沒想到檢查發現她的一邊腎臟竟消失不見。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合外媒報道，31歲的蘭吉塔（Ranjita Kundu），12年前與丈夫普拉桑（Prasant Kundu）結婚，育有2名孩子。不過婚後1年，蘭吉塔就因為嫁妝問題被丈夫及小姑施壓騷擾，而丈夫4年前開始更逼迫她賣腎換錢，不過她沒有答允。

直至蘭吉塔近日因為腹痛到醫院求診，才發現其一邊腎臟竟消失不見。調查發現2018年蘭吉塔曾因腎結石在當地一間私家醫院做手術，相信當時她在不知情下，被偷偷切除了腎臟，移植給一名38歲患者，而賣腎得來的收益則由丈夫普拉桑及小姑私吞。

普拉桑已被警方拘捕。（網上圖片）

更甚者，蘭吉塔丈夫普拉桑8個月前到安德拉邦（Andhra Pradesh）工作，至8月27日返家時，竟帶着新歡小三，其後更拋棄糟糠再次結婚。

蘭吉塔揭發「被賣腎」後報警求助，其丈夫普拉桑本月4日已被警方拘捕。