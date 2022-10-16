去韓國exchange！宿舍馬桶蓋有糞室友唔認數　女生：間房得我同佢

如何上廁所真的要教嗎？有中文大學女生發文，指在韓國當交換生時和1名歐洲女生當上宿舍室友，日前她回房一入廁所就嗅到糞便惡臭味，行近驚見馬桶的蓋及蓋邊竟有糞漬。女生馬上詢問室友，但對方竟否認是她所為，「間房得你同我，唔係你係邊個」，最後大家忍住一起沒入廁所。網民頻呼惡心，疑問如何上廁所才會令馬桶蓋都沾上糞便。



女大生到韓國當交換生，她一入宿舍廁所驚見馬桶蓋有糞漬，但同房唔認數。（示意圖／Getty Images）

有香港女大學生在Dcard討論區發文，大呻「有屎積（漬）係咩玩法」，她透露自己去了韓國Exchange（做交換生），她的宿舍同房室友是個歐洲人。日前她回到宿舍，「入廁所已經聞到一大陣臭味」，驚覺馬桶蓋和蓋邊有糞漬。

她馬上行去質問同房，馬桶為何為變成這樣，「然後佢一臉無辜咁同我講唔關佢事」，可是當時房間無其他人，「間房得你同我，唔係你係邊個，唔係諗住賴返我吓嘛？」。結果她和室友過了很久都沒有走入廁所，「睇嚟而家係邊個忍住邊個就係贏家」。

網民大呼惡心，指如果是尿或者血都可以「默默抹咗佢」，但糞便真的不行，「馬桶蓋都有係咩事」、「哇頂好嘔心，佢係坐上馬桶到痾到好似splatoon（斯普拉遁）咁」，有留言覺得不算出奇，前年住宿舍走廊牆身都有糞漬。帖文嚇得有考慮當交換生的網民說不敢選雙人房。有同樣當過交換生的網民指可能只是樓主運氣差，過去交換時曾和1名匈牙利女生共同廁所，「佢超乾淨，廁所乾淨到好似酒店廁所一樣，搞到我都唔好意思整污糟個廁所」，亦有網民留言追問「所以最後邊個贏」。

樓主後來回覆指室友最後有入廁所，但沒有清走糞便漬，她忍不住去了鄰房洗澡及上廁所，但未透露最後是誰人清走糞漬。

（Dcard）