嚇親！OL去廁所唔鎖門　同事一推傳尖叫聲極震撼　原因竟是有病？

上班時在公司去廁廁卻不鎖門，是什麼玩法？有港女於討論區發文表示，日前在公司去廁所時，看到有廁格門是半掩沒鎖上，她以為沒人在內便推開門，沒料到裏面傳出尖叫聲，原來是有名女同事如廁時不鎖門，還反過來責備樓主突然推門。樓主後來從其他同事口中得知真相，原來該名女同事「以前試過被困喺廁所入面，自此就有恐懼症，去廁所唔敢閂門」。



有港女於討論區發文表示，日前發現有名女同事去廁所不關門，其後才得知對方原來「以前試過被困喺廁所入面，自此就有恐懼症」。（《初次見面我愛你》劇照）

該名港女於香港討論區以「發現公司有個同事去廁所鍾意唔閂門」為題發文表示，當時推開門不小心見到該名女同事坐在馬桶上如廁，結果被罵為何推開廁格門。她不滿地指，「明明就係佢自己唔閂門，個門鎖又冇壞，唔想人推開你就鎖門啦。個廁所又唔係得佢一個人用，就算我唔推，其他人都會推，你當係自己屋企廁所咩」，無奈地說「我真係唔想睇佢去廁所」。

樓主表示，後來才從其他同事口中得知該名女同事因患有恐懼症而不敢關廁格門，而且原來公司有很多同事也知道這件事，她好奇問道「唔知佢平時去出面啲廁所係唔係都係唔閂門呢？」，猜想對方去商場廁所時，也可能是不鎖門。

樓主不滿地指，「個廁所又唔係得佢一個人用，就算我唔推，其他人都會推，你當係自己屋企廁所咩」。（《閨蜜》劇照）

有網民留言對樓主表示同情，「係佢自己衰」、「會唔會傷眼睛」、「咁大個人呢啲教養嘢唔使提啦下話」、「商場應該會有人鬧佢啩？或者佢特登想畀人睇」、「點會被困廁所，爬過度廁所門就出到嚟啦」。有人則建議應該對症下藥，「你同事應該睇心理醫生」、「叫佢入去掛個牌」、「帶支他筆、一支十字批入廁所咪唔怕反鎖囉」。

有網民分享類似經歷，「呢個post我信係堅，因為自己公司都遇過，但我係男嘅。我公司有個男同事（高層），唔知做咩鍾意喺廁格入面睇文件，但唔知佢唔記得定習慣，成日都無鎖到度廁所門。入得廁格通常都急住辦人生大事㗎啦，不少同事都試過推門推到一半，見到阿高層坐喺度睇緊文件，男廁又得兩格，都幾吹漲」。