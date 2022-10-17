離奇泊車方式？本田剷上平治車頭「打橫泊」　照片瘋傳嚇親網民

停車場無位就自己「疊」個位？日前有2張照片在網絡上瘋傳，只見某停車場內，1輛灰黑色的本田打橫「停泊」在1輛白色平治房車的車頭蓋上，而平治房車車身有損毀。這樣驚奇的泊車方式震驚了網民，不少人都表示難以理解，「全平路都可以咁剷上去」、「唔係好明點做到」，有網民就嘲笑「好似打機咁」、「似足一級方程式賽車」、「香港又有車神」。然而經記者查證，事件並非於本港發生，而是在澳洲赫斯特維爾（Hurstville）的西田購物中心（Westfield）停車場。



澳洲1名1名73歲女子駕駛汽車進入停車場，其間因混淆了剎車和油門踏板，直衝閘門，並撞倒防撞欄杆，隨後剷上了1輪停泊在附近的白色平治房車。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於本月13日上午約9點45分，澳洲1名73歲的女子駕駛1輛灰黑色的本田思域進入西田購物中心停車場，其間因混淆了剎車和油門踏板，直接衝過閘門，並撞倒防撞欄杆。然後剷上了1輪停泊在該處的白色平治房車。醫護人員到場將1名年約50歲的身份未明男子送院，據了解，男子僅受輕傷。

從圖片可見，防撞欄被撞至「連根拔起」，而本田「騎在」平治房車之上，平治車頭有輕微凹陷痕跡。

「神奇的泊車」照片在網絡上瘋傳，引起網民嘩然。（網上圖片）

由於有目擊者將照片上傳至社交平台，照片迅速在網上流傳，亦因此引起了各地網民熱議，不少人都對事故感到不解，「老實說，我不明白這背後的物理原理」、「這怎麼可能？」。