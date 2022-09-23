女子停車場人肉霸位　企充電車位唔肯走：兜緊嚟　後續令網民爆笑

停車場都有「人肉霸位」？時租泊位從來都是先到先得，但網上流傳1段影片，顯示粉嶺華心邨停車場有名女子站在1個充電車位內，不讓其他車輛駛入，拍攝片段的車主批評「呢度停車場嚟，點解你可以霸位」，惟對方否認「霸位」，強調自己先到達車位並不願離開，更聲稱要報警處理。



網上流傳1段影片，顯示粉嶺華心邨停車場有名女子站在1個充電車位內，不讓其他車輛駛入。（影片截圖）

有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」上載相關影片，從片段可見，該名黃色格紋衫的女子站在充電位前，拍片者駛至並表示「我要泊位呀，呢度停車場嚟，點解你可以霸位」，對方卻用帶有鄉音的廣東話表示「我唔係霸位，我架車兜緊過嚟」。拍片者因而再問「我要泊呢個位，你可唔可以讓開？」，惟女子不為所動。

其後拍片者下車理論，後方與黃衣女認識的Tesla電動車男司機亦舉起手機，並表示「唔好影相啦，大家斯文人」，當拍片者追問「點解要人肉霸位啫？」，又稱「你為咗慳半個鐘泊車錢，就喺度兜圈」，男司機卻返回駕駛座並說「唔該借一借，我唔同你講嘢，我唔識你」，並着女子上車離開。

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惟黃衣女表示要報警，要求拍片者刪掉影片，男司機見狀即推她返回車廂，但女子掙扎拉扯下，不小心將車門拍到另1部停泊在附近的白色車車頭位置，該車司機亦下車查看情況，無奈表示「你哋搞掂先啦」。涉事男司機其後舉機拍攝，反擊拍片者「好似個場係你咁樣，所有人都覺得個場係你，都唔講道理」，又指「我叫你走又唔走，你阻住條路呀而家」。影片未有交代後續情況，未知最後有否報警處理。

網民看完影片都批評黃衣女自私，「面係人俾，架係個女人丟」、「人肉霸位仲要撞到人哋架車，勁！」、「人肉霸位仲要唔知衰，惡過鬼」，亦有人認為涉事男司機較無辜，「係咁叫個女人死都唔走，然後仲要揩花道門！成件事真係好好大浸𤓓味」。