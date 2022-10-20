斑馬遭5條鱷魚圍攻影片瘋傳！2招令鱷魚投降脫困　網民：最強斑馬

【動物奇趣／鱷魚／斑馬】這隻堪稱地表最強斑馬！網上瘋傳影片，非洲國家肯亞1匹斑馬與5條鱷魚在河中搏鬥，本以為被鱷魚圍攻的斑馬只有死路一條，沒想到斑馬異常神勇，又踹又咬「1打5」毫無懼色，最終奇蹟脫困。片段引來熱議，網民大讚斑馬超厲害，「這是斑馬表演時間」、「地上最強斑馬」，也有網民認為5條鱷魚都抓不到斑馬，「可以回家吃自己了」。



網上瘋傳影片，顯示非洲國家肯亞1匹斑馬與5條鱷魚在河中搏鬥，最終斑馬成功脫險。（影片截圖）

網上瘋傳的影片長1分01秒，畫面一開始就見到斑馬被鱷魚圍攻，只好不斷擺動身體起腳狂踹，試圖重擊鱷魚。當鱷魚張開血盆大口，斑馬即先發制人咬着對方上顎鬥力，讓對方無法合嘴，而且仍能閃開其他鱷魚的突擊。雖然斑馬後腿被咬受傷，但最終成功突破包圍移到岸邊上水離開，戰鬥力強橫得令佔盡地利的鱷魚亦無計可施。

班馬激鬥鱷魚逐格睇▼▼▼

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綜合外媒報道，影片於非洲國家肯亞動物保護區拍攝。網民看後大讚斑馬厲害，「這是斑馬表演時間」、「地上最強斑馬」、「勇敢的斑馬萬歲」。也有網民認為5條鱷魚都抓不到一隻斑馬，相當差勁，「連一隻斑馬都抓不住，可以回家吃自己了」。

另有網民發現，斑馬與鱷魚搏鬥時，鏡頭拍到一隻河馬多次「亂入」在旁邊看着牠們，卻未見有鱷魚攻擊，笑言鱷魚是「欺善怕惡」。