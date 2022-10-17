女司機出事！車用升降機當泊位　女子連人帶車墮10米坑極驚險離奇

德國發生離奇駕駛意外！1名女司機停車時，不小心把車駛進車用升降機空間，結果連人帶車「踏空」瞬間掉落10米下的「深坑」，車輛「反肚」嚴重損毀，幸好女司機並無大礙，之後自行爬出車打電話求救，直言自己也不知道為什麼會發生今次事故。事件引來網民熱議，不少人看後笑爆，「要驗眼了吧？」，也有人質疑為何會誤當升降機是停車位，認為應吊銷女司機牌照以防「馬路炸彈」。



德國發生離奇駕駛意外，一名女司機停車時，不小心把車駛進車用升降機空間，結果連人帶車「踩空」瞬間掉落10米下的「深坑」。（網上圖片）

綜合媒體報道，事發10月8日，當時38歲女司機正在德國巴登符騰堡（Baden-Württemberg）地區一個地下停車場停車，詎料卻把車用升降機空間當成是停車位駛進去。由於升降機平台當時不在該樓層，整台車瞬間從高空摔落10米下的升降機平台。

從照片看到，該輛車「反肚」倒在升降機平台，車身似有脫落，可見當時的衝擊力相當大。不過，幸好車內女司機奇蹟地未有大礙，自行爬出車打電話求救，後來送院治療。

女司機未有大礙，自行爬出車打電話求救，其後送院治療。 （網上圖片）

據報，女司機事後直言「我不知道為什麼會這樣」，也不知道是什麼東西讓她有誤會，而當時升降機門雖然關上，但她踩油加速撞破了升降機門。亦有指女司機的車配備自動駕駛功能，可能是AI（人工智能）誤判導致意外。

事件引來網民熱議，不少人看後笑爆，「要驗眼了吧？」、「特技表演嗎？」。也有網民批評女司機駕駛有問題，「怎麼會搞錯了停車位？」、「應該吊銷此人的駕駛執照」、「馬路炸彈！」。